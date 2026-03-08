La Fuente de Abajo vuelve a dar agua a Grazalema: sus ocho cabezas esculpidas en piedra y su origen romano la hacen única en este pueblo de Cádiz

Hace un mes quedó más que demostrado que Grazalema es sinónimo de agua tras las intensas borrascas. El agua es el elemento característico de este pueblo gaditano reconocido como el Más Bonito de España y sus fuentes canalizan su paso. Descubrir su paisaje acuático es posible a través de sus fuentes como, por ejemplo, la Fuente de Abajo.

El Ayuntamiento de Grazalema ha informado que esta fuente vuelve a echar agua, tras el atasco que venía sucediéndose días atrás. “La canalización por el caudal estaba atascada y ha sido gracias a los técnicos de Aguas Sierra de Cádiz que, abriendo diferentes accesos en la tubería y empleando un vehículo de alta presión, han podido desatascarla”.

En Grazalema encontrarás fuentes de piedra, cantería y bronce que mantienen su remota utilidad y que se antojan un feliz descubrimiento para quienes se afanan en conocer este encantador pueblo gaditano. Fuentes, más de medio centenar, de Abajo, Aguafría, Plaza de España, Algarrobal, Asamblea, Calerín, Calle Nueva, Cañagrande, Cancha, Casa del Pinar, Chiva, Lapiedra…

Una de las más reconocidas es la Fuente de Abajo, también conocida como la Fuente de los Ocho Caños, que llama la atención por sus ocho cabezas esculpidas en piedra y por ser de origen romano. Los ocho caños vierten a una pila de piedra muy gastada comunicada con un gran abrevadero. A esta fuente se accede desde la carretera A-372 llegando a Grazalema, a la altura del cementerio se toma la primera calle a la izquierda que conduce directamente a la Fuente Romana contando con cartel indicador.