Villamartín se va de feria: programación para disfrutar en este pueblo de Cádiz de esta fiesta que lleva celebrándose desde el siglo XVI

La Sierra de Cádiz volverá a llenarse de alegría, lunares y colores para celebrar la tradición y cultura de una de las ferias más relevantes. Esta semana, Villamartín se va de feria para celebrar la feria ganadera más antigua de Andalucía, que lleva celebrándose desde el siglo XVI. La Feria de Villamartín es la Feria ganadera mas antigua de Andalucía, celebrándose desde el siglo XVI, y declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

La Feria de Villamartín tendrá lugar del 18 al 23 de septiembre, siendo durante estos días un escaparate de la cultura ganadera de la zona con concursos y exhibiciones, entre otras actividades destacadas. Cada año, ganaderos y agricultores de toda la región se reúnen para mostrar y vender sus productos, creando así un ambiente animado y festivo. Además de la exposición de animales y productos relacionados con el mundo rural, la feria también cuenta con una amplia variedad de actividades para todas las edades.

Durante la Feria de Villamartín, puedes disfrutar de paseos en atracciones, degustar la deliciosa gastronomía local y maravillarte con espectáculos tradicionales, como bailes flamencos y corridas de toros. La música en vivo y los conciertos también forman parte integral de la programación, brindando una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Es una celebración tradicional que destaca por su importancia ganadera y por ser la más antigua de Andalucía. Esta festividad ofrece una combinación única de diversión, cultura y tradición, atrayendo a visitantes de todas partes. Si tienes la oportunidad de asistir, no te pierdas la ocasión de disfrutar de esta experiencia inigualable en un entorno encantador. A continuación, podrás tomar nota de su programación:

Martes 16 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 09:00 a 14:00 horas. Entrada de ejemplares pura raza española.

De 16:00 a 20:00 horas. Entrada de ejemplares pura raza española.

Miércoles 17 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 09:00 a 14:30 horas. Campeonato de Andalucía. Concurso morfológico pura raza española.

De 14:00 a 14:30 horas. Inauguración y pequeño espectáculo.

De 17:30 a 21:00 horas. Campeonato de Andalucía. Concurso morfológico pura raza española. XXVII Concurso morfólogico Equisierra. Del 16 al 19 de septiembre

Jueves 18 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 09:00 a 14:30 horas. Campeonato de Andalucía. Concurso morfológico pura raza española.

De 14:30 a 17:00 horas. Exhibición de saltos (Escuela de Villamartín)

De 17:30 a 21:00 horas. Campeonato de Andalucía. Concurso morfológico P.R.E (Funcionalidad)

PORTADA DE LA FERIA

21:30 horas. Asociación Musical Manuel Fraile.

22:00 horas. Inauguración oficial, encendido del alumbrado por José Luis Carreño Girón y fuegos artificiales.

CASETA MUNICIPAL

Pases de la Orquesta Zafiro. 00:00 horas. Inmensos (tributo a Raphael y Rocío Jurado)

Viernes 19 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 09:00 a 14:00 horas. Entrada de ejemplares concurso P.S.C.J. y cría y selección de la raza hispano-árabe.

De 10:00 a 12:00 horas. Premios especiales P.R.E. Campeonato de Andalucía.

De 16:00 a 17:00 horas. P.S.C.J. Doma Vaquera (inspección veterinaria)

De 17:00 a 22:00 horas. Concurso P.S.C.J. Doma vaquera.

CASETA MUNICIPAL

21:30 horas. Actuación de la Asociación Cultural ‘Aires del Sur’

00:00 horas. Actuación de María Carrasco.

Pases de Orquesta Zafiro.

Sábado 20 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 08:00 a 09:00 horas. Campeonato local de galgos.

De 09:00 a 13:45 horas. Concurso cría y selección de la raza hispano-árabe.

De 09:00 a 13:45 horas. Valoración registro auxiliar H.á (pista exterior)

De 14:00 a 17:00 horas. Homenaje a la Unión Española de Ganaderos de la Raza Hispano-árabe y espectáculo.

De 17:30 a 22:00 horas. Concurso cría y selección de la raza Hispano-árabe.

00:00 horas. Concierto de Rosa López en la Caseta Municipal.

Domingo 21 de septiembre

RECINTO GANADERO

De 08:00 a 09:00 horas. Campeonato general de galgos.

De 09:00 a 12:00 horas. Concurso cría y selección de la raza Hispano-árabe y entrega de premios.

De 12:30 a 14:30 horas. Concurso campeón de campeones y entrega del premio.

De 21:00 a 23:0 horas. Clausura de Equisierra 2025. La leyenda del pájaro azul (espectáculo ecuestre de Paco Martos)

CASETA MUNICIPAL