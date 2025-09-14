Rosa López dará un concierto gratis en un pueblo de Cádiz que tiene una de las ferias más importantes de Andalucía

La Feria de Villamartín es la Feria ganadera más antigua de Andalucía, que lleva celebrándose desde el siglo XVI y está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Se celebrará del 18 al 23 de septiembre y contará con un cartel de artistas de lujo que llenarán de música y alegría la Caseta Municipal.

Uno de los artistas que componen este cartel es Rosa López. La cantante granadina presentará su nuevo disco ‘Doce Diamantes Negros’ este sábado, 20 de septiembre, a las 00:00 horas, en la Feria de Villamartín. En este nuevo trabajo la artista se muestra más transparente, compositora y emocional que nunca.

"Son doce canciones, doce diamantes. Todos sabemos que los diamantes no lo son si no se someten a mucha presión y es un símil a lo que es la vida. Todos tenemos nuestros diamantes negros que pulir y lo que hago con este trabajo es decir que tenemos que abrazar esos momentos sin victimismo. Que cada uno encuentre sus diamantes negros para luego poder ser mejor", confesó en 'La mañana del verano' de Canal Sur.

Actuaciones musicales en la Feria de Villamartín 2025