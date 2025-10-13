Es un clásico de El Puerto y tiene un Solete de Repsol: la venta que recomienda Ángel León para comer “pescados de la bahía y guisos caseros”

Que en la provincia de Cádiz se come de maravilla no es ningún secreto. Conil, Sanlúcar, Chiclana, Jerez, Zahara de los Atunes, Barbate o El Puerto de Santa María, son solo algunos de los municipios gaditanos donde saborear un buen guiso casero, carnes de la zona y productos de la tierra con un sabor inconfundible.

Los cocineros más top de España no dudaron en desvelar los sitios informales, familiares o recién abiertos en la provincia, a precios asequibles. Uno de ellos fue Ángel León, el chef del mar que capitanea la tripulación de Aponiente. El afamado cocinero destacó varios establecimientos de la provincia de Cádiz en la guía Repsol y, uno de ellos, se encuentra en El Puerto de Santa María.

La ciudad portuense es conocida por su gastronomía, basada en el pescado, los mariscos y sus guisos caseros. Uno de los establecimientos, recomendados por Ángel León, fue la Venta La Rufana, que cuenta con un Solete de la Guía Repsol. De este lugar aseguró que “es un clásico de El Puerto, muy gestionado por la familia Gática. Con pescados de la Bahía y guisos caseros muy ricos”.

Terraza de la Venta La Rufana / Venta La Rufana

Cocina casera por bandera

Entre tanta comida rápida, de vanguardia y toques internacionales, el sabor a hogar y a esas recetas de las abuelas se echan de menos. Así que aquellos que les apasiona la comida casera y echan de menos un buen guiso, encontrarán en la Venta La Rufana todo lo que andaban buscando.

Este establecimiento emblemático de El Puerto de Santa María, fundado en 1977, se encuentra en la carretera de Fuentebravía Km 2,2. Llama la atención su amplia terraza y su salón interior. En su carta podrás elegir una variedad de platos, entre los que destacan los pescados de la Bahía fritos o a la plancha, guisos caseros y algún otro imprescindible como la urta a la roteña, tal y como recomienda Cosas de Comé.