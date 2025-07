Soy de Chiclana y este es mi chiringuito favorito: “Sentarse a ver el atardecer en este rincón bohemio en Sancti Petri es una bendición”

La costa de Chiclana, espléndida como ella sola, puede presumir de tener grandes chiringuitos -alguno de ellos restaurantes- fantásticos para disfrutar de un almuerzo o una pausa frente al mar. Elegir uno de ellos es una tarea muy difícil, pues cada uno tiene un encanto particular que lo hace especial, por no hablar de lo bien que se come en ellos. Pero si tengo que decantarme por uno, este es el chiringuito Bongo.

El Bongo, como se le conoce popularmente en la zona, es uno de esos lugares auténticos y de pura raza. No hay chiclanero o chiclanera que no se haya relajado en su terraza contemplando uno de los atardeceres más bellos de Chiclana. Este chiringuito es ideal a cualquier hora del día, o de la noche, tanto si vas a echar una jornada de playa o a disfrutar de algún deporte náutico en la zona.

Ha sido distinguido con un Solete en esta última edición de la Guía Repsol. Del Bongo aseguran que: “Sentarse a contemplar el atardecer en este rincón sencillo y bohemio en pleno caño de Sancti Petri es una bendición”. Algo que esta chiclanera da fe de ello. En cuanto a su carta, “son imperdibles sus tortillitas de camarones”. Pero, además de este plato, tampoco podrás pasar por alto sus papas aliñás, quizás sean las mejores de la zona.

Chiringuito de pura raza

Este chiringuito de playa, creado por Carlos Díaz, ya retirado, hace 33 años, es un lugar de culto para los chiclaneros y el resto de la provincia gaditana. Actualmente lo regentan sus sobrinos, Omar y Zaida, pero sin perder la esencia desde sus inicios. Hablar del Bongo es hablar de un chiringuito de pura raza, donde hacer una pausa frente al mar tras una intensa jornada de playa o antes de ver la actuación de tu cantante favorito en Concert Music Festival.

Durante el día podrás disfrutar de un almuerzo de categoría, pero sin perder la sencillez de lo auténtico. Cuentan con una gran variedad de pescados, carnes, ensaladas y raciones para compartir. Si imprescindible es disfrutar de su gastronomía, más lo es sentarse en su terraza para contemplar el atardecer del islote de Sancti Petri. Desde aquí no solo podrás disfrutar de unas vistas maravillosas al Castillo de Sancti Petri, también a las arenas y dunas de la punta del Boquerón (San Fernando).