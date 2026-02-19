Qué es el juego del Cancarro: el tradicional y curioso juego que divierte a los vecinos de este pueblo de Cádiz en Carnaval

Tradición, juego y sabor definió la jornada carnavalesca que vivieron los vecinos de Olvera el pasado martes, 17 de febrero. Este pueblo gaditano se encuentra inmerso en su programación de Carnaval y, una de las actividades que no podía faltar era jugar al tradicional juego del Cancarro. ¿Lo conocías?

El Ayuntamiento de Olvera ha publicado en sus redes sociales unas fotografías en las que se refleja la tarde de diversión que pudieron disfrutar los niños y niñas de Olvera, participando con entusiasmo en el juego del Cancarro, “manteniendo viva una costumbre que forma parte de nuestra identidad”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Para aquellos que no sepan qué es el juego del Cancarro, explican que es un juego popular que consistía en lanzarse cántaros y búcaros formando un corro, y que antiguamente se jugaba en las calles de nuestro pueblo durante las Fiestas de Carnaval. Una actividad con la que, el Ayuntamiento de Olvera, sigue apostando por conservar sus tradiciones y acercarlas a las nuevas generaciones, para que conozcan y valoren la historia y las costumbres del pueblo.

Programación Carnaval Olvera

JUEVES 19 DE FEBRERO

Pasacalles de E.E.I Gloria Fuertes, C.E.PR. San José de Calasanz y C.E.I.P Miguel de Cervantes.

C.E.PR. San José de Calasanz y C.E.I.P Miguel de Cervantes. 16:00 horas. Itinerario: Vereda Ancha, plaza de Alfarería, Pilar, Vieja, Carmona, Pozo, Maestro Amado, Llana, Victoria, Calvario, Plaza de la Concordia y Plaza de Biblioteca Nueva.

Fiesta infantil a cargo de DJ Juli VG.

18:00 horas. Pabellón de fiestas del Recinto Ferial.

VIERNES 20 DE FEBRERO

Fiesta de carnaval de mayores (chocolate y dulces de carnaval)

(chocolate y dulces de carnaval) Actuación de la chirigota local infantil “Venimos de marte a domingo”.

Actuación del romancero “Quillo, que dejes ya de inventar”

17:00 horas. Salón de actos del IES Sierra de Líjar.

SÁBADO 21 DE FEBRERO