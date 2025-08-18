Camilo, la última estrella que brilla en Concert Music Festival

Camilo volvió anoche a “su lugar feliz”: Chiclana. El cantante colombiano es uno de los artistas imprescindibles del cartel de Concert Music Festival y fue el encargado de despedirlo por todo lo alto con sus grandes éxitos, una noche antes del Special Closing de la Bresh. Sus canciones de amor y desamor llenaron de ritmos cada uno de los rincones de este aclamado festival en Chiclana.

Camilo se sentía como en casa, aquí le esperaba su ‘tribu’, sus fieles seguidores que ya son familia. Energía, buenas sensaciones y mucho amor es lo que irradia este cantante cada vez que regresa a Chiclana. Dos horas de concierto que se hicieron cortas, inundando de buen rollo el Auditorio de Concert Music Festival con canciones como KESI, Aeropuerto y TUTU, entre otros éxitos.