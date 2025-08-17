Así será la Bresh, "la fiesta más linda del mundo" que despedirá por todo lo alto Concert Music Festival 2025

La fiesta más linda del mundo se ha convertido ya en un imprescindible de Concert Music Festival. En esta octava edición, la primera fiesta Bresh se celebró el pasado 18 de julio y, para quienes se quedaron con ganas de más o no pudieron asistir, podrán hacerlo este lunes, 18 de agosto. Buena música, excelente ambiente y una sensación de que el verano es eterno es todo lo que se vivirá en la última noche de este festival con la Bresh.

Entre música, luces y colores, la fiesta más linda del mundo promete ser de nuevo un planazo para llevarte un buen sabor de boca del mes de agosto. Bresh es un fenómeno global por el que han pasado más de ocho millones de personas, con una propuesta que fusiona la mejor selección musical y una energía inigualable, en el que los asistentes se sumergen en una experiencia envolvente de principio a fin rodeados de flores, purpurina y ositos de peluche gigantes.

Consolidada como toda una revolución, Bresh se ha constituido como un entorno que rechaza la discriminación y abraza la libertad colectiva y todo ello al ritmo que marca a una generación. Más que una fiesta, Bresh se ha convertido ya en un fenómeno global donde se tocan los mayores éxitos del reguetón, pop latino, electrónica y la vieja escuela, con una filosofía basada en el hedonismo, la libertad colectiva y el respeto. A continuación, podrás ver cómo fue la Bresh del mes de julio en Concert Music Festival y lo que te espera para este lunes.