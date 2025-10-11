En las calles de este pueblo mágico de Cádiz "no se pisan huevos al andar" sino atunes que te llevarán a ver el mar

En Zahara de los Atunes se le rinde culto al atún en cada uno de sus rincones. Bares, restaurantes, mercados, monumentos e incluso por sus calles. Esta localidad gaditana pertenece a la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento gracias a la calidad de los servicios turísticos que presta, la conservación de sus enclaves naturales como sus playas, dunas litorales y el río Cachón, pero también por su gastronomía de calidad.

Aunque el atún rojo de almadraba es el tesoro más preciado de Zahara de los Atunes, hasta este domingo, 12 de octubre, se podrá disfrutar de otro de sus productos estrella: la carne de retinto. Un total de 25 restaurantes participan en la XII Ruta del Retinto, organizada por ACOZA (Asociación de Comerciantes de Zahara).

Sabiendo que en este pueblo de Cádiz se come de maravilla no deberías pensarte dos veces venir a visitarlo. Si a su excelente gastronomía se añade la belleza de este rincón mágico rodeado de naturaleza y playas salvajes, la experiencia será aún más increíble. Pasear por sus calles hará que "pises huevos", o lo que es lo mismo, que camines más despacio de la cuenta para que te recrees de la belleza de su entorno. Sin embargo, más que huevos aquí lo que se pisan son atunes y te explicamos por qué.

El pueblo de los atunes

El atún rojo de almadraba es su seña de identidad, así que encontrarás señales por toda la localidad que te recordarán quien manda en Zahara de los Atunes. Su Mercado de Abastos, situado en la calle Rinconete y Cortadillo, 2, es conocido como la Capilla Sixtina del Atún y la decoración de su interior te llevará a sumergirte en las profundidades del océano. Sus pinturas sobre especies marinas te conquistarán al instante.

Tal y como se puede ver en las fotografías de @latecadiz, otra de las pinturas peculiares que no puedes pasar por alto es la de algunas de sus céntricas calles como la de Pérez Galdós, Zapal o la de Manuel Mora, que tienen en el suelo figuras con la forma de un atún de color celeste. Estas llevan al Palacio de Pilas e incluso a la misma playa de Zahara de los Atunes, en un recorrido muy pintoresco y bohemio rodeado del ambiente de bares, terrazas y tiendas de artesanía local. ¿Te animas a descubrirlas tú mismo?