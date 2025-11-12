Calendario de zambombas desde la sierra gaditana hasta la bahía de Cádiz y Jerez: peñas y fechas para no perderte ninguna
Toma nota de las 47 zambombas que se desarrollarán por los municipios de la provincia de Cádiz durante esta Navidad
El tiempo de zambombas está a punto de comenzar y las peñas flamencas de la provincia de Cádiz, junto a la Diputación Provincial, han dado a conocer su calendario más ambicioso para que disfrutes de la Navidad a lo grande. Esta extensa guía de zambombas contará con 47 zambombas, de 34 grupos diferentes y se celebrarán en 29 municipios gaditanos en 25 días.
La Navidad Flamenca en la provincia de Cádiz-Zambombas 2025 viene pisando fuerte, así que toma nota de todas las localizaciones, fechas y horarios para no perderte ninguna zambomba este año. La primera de ellas arranca en El Puerto de Santa María, San Fernando y Jerez de la Frontera, ¿te lo vas a perder?
Guía de zambombas por días y localidades
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- Asociación Cultural Amigos del Chumi - El Puerto de Santa María - 16:00 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.
- Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla - La Fragua Asociación Cultural Flamenca - San Fernando - 21:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.
- Peña Flamenca la Zúa- Jerez de la Frontera - 22:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto - Jerez de la Frontera - 18:30 horas - Zambomba Aire de los Peña.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca de la Buena Gente - Jerez de la Frontera - 14:00 horas - Zambomba Las Niñas del Mono.
- Peña Flamenca Cultural Linense La Línea de la Concepción - 14:30 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.
- Asociación Cultural La Guitarra Poética- Conil de la Frontera - 16:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.
- Peña Flamenca Encarnación Marín La Sallago - Sanlúcar de Barrameda - 16:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.
- Peña Cultural Flamenca Vejer de la Frontera - Peña Cultural Flamenca Niño Barbate - Vejer de la Frontera - Barbate - 18:00 horas - Zambomba Familia Jiménez.
- Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero - Sanlúcar de Barrameda - 18:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.
- Setenil de las Bodegas - Setenil de las Bodegas - 21:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.
- Peña Flamenca La Bulería - Jerez de la Frontera - 21:30 horas - Zambomba Sabor a Plazuela
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca Enrique El Mellizo - Cádiz - 16:00 horas - Zambomba La Recogía.
- Peña Flamenca al Alma - El Puerto de Santa María - 16:00 horas -Zambomba de Juan Manuel Moneo.
- Peña Flamenca Sanroqueña - Sociedad del Cante Grande de Algeciras - San Roque - Algeciras - 17:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.
- Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola - Jerez de la Frontera - 22:30 horas - Zambomba Tamara del Tañé.
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- Peña Cultural Flamenca de Ubrique - Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa - Ubrique - 20:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.
- Peña Flamenca La Perla de Cádiz - Cádiz - 22:00 horas - Zambomba Rocío del Corzo.
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- Peña Cultural Flamenca Fosforito - Los Barrios - 17:00 horas - Zambomba del Niño Manuel.
- Tertulia Flamenca Viejo Agujeta - Rota - 17:00 horas - Zambomba de Juan Manuel Moneo.
- Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica - Jerez de la Frontera - 17:00 horas - Zambomba Reyes y Navidad.
- Peña Flamenca Juanito Berrocal Medina Sidonia - 18:00 horas - Zambomba Jesule del Puerto.
- Tertulia Flamenca Pepe Alconchel - Jerez de la Frontera - 18:30 horas - Zambomba de Paco León.
- Peña Cultural Flamenca Barca de la Florida - La Barca de la Florida - 19:00 horas - Zambomba Sones de Navidad.
- Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella - Jerez de la Frontera - 19:00 horas - Zambomba Coro de Campanilleros del Chato La Isla.
- Peña Flamenca el Pescaero - Jerez de la Frontera - 20:00 horas - Zambomba la Recogía.
- Peña Flamenca Chiclanera - Chiclana de la Frontera - 21:30 horas - Zambomba de Jerez a los Puertos de Aroa Cala.
- Peña Cultural Flamenca Frasquito el Rubio - Alcalá del Valle - 21:30 horas- Zambomba de Juan Manuel Moneo.
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
- Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla - San Fernando - 14:00 horas - Zambomba Toma Castaña.
- Tertulia Flamenca Tomás El Nitri - El Puerto de Santa María - 15:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca El Perro de Paterna -Guadalcacin (Jerez) - 21:00 horas - Zambomba La Luz y la Sal.
- Peña Cultural Flamenca José Mercé - Chipiona - 21:00 horas - Zambomba Camino de la Navidad Jerezana.
- Peña Flamenca la Trilla - Trebujena - 21:00 horas - Zambomba Navidad de Ismael Heredia.
- Asociación Cultural Aires de Espera - Espera - 22:00 horas - Zambomba la Nochebuena de Abraham el Zambo.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real - Puerto Real - 15:00 horas - Zambomba Eva del Cristo.
- Tertulia Flamenca Cultural Arcense - Arcos de la Frontera - 17:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.
- Peña Cultural Flamenca de Arcos - Arcos de la Frontera - 18:00 horas - Zambomba Jerezana.
- Peña Cultural Flamenca de Olvera Enrique Orozco -Olvera - 18:00 horas - Zambomba Gaditana.
- Peña Flamenca Tío José de Paula - Jerez de la Frontera - 18:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.
- Peña Cultural Flamenca la Alegría de Bornos - Bornos - 18:30 horas - Zambomba Soniquete por Navidad.
- Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón - Jerez de la Frontera - 20:00 horas - Zambomba de Ali de La Tota y su gente.
- Peña Cultural Flamenca La Petenera - Paterna de Rivera - 20:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.
- Prado del Rey - Prado del Rey - 20:30 horas - Zambomba La Recogía.
- Peña Flamenca Los Cernícalos - Jerez de la Frontera - 21:00 horas - Zambomba Grupo Alba.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca Juanito Villar - Cádiz - 13:30 horas - Zambomba Jesule del Puerto y su Gente.
- Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro - Guadiaro (San Roque - 16:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.
MARTES 23 DE DICIEMBRE
- Peña Flamenca Valeriano Bernal - Algodonales - 19:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.
