Calendario de zambombas desde la sierra gaditana hasta la bahía de Cádiz y Jerez: peñas y fechas para no perderte ninguna

El tiempo de zambombas está a punto de comenzar y las peñas flamencas de la provincia de Cádiz, junto a la Diputación Provincial, han dado a conocer su calendario más ambicioso para que disfrutes de la Navidad a lo grande. Esta extensa guía de zambombas contará con 47 zambombas, de 34 grupos diferentes y se celebrarán en 29 municipios gaditanos en 25 días.

La Navidad Flamenca en la provincia de Cádiz-Zambombas 2025 viene pisando fuerte, así que toma nota de todas las localizaciones, fechas y horarios para no perderte ninguna zambomba este año. La primera de ellas arranca en El Puerto de Santa María, San Fernando y Jerez de la Frontera, ¿te lo vas a perder?

Guía de zambombas por días y localidades

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Asociación Cultural Amigos del Chumi - El Puerto de Santa María - 16:00 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.

- 16:00 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez. Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla - La Fragua Asociación Cultural Flamenca - San Fernando - 21:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.

- 21:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno. Peña Flamenca la Zúa- Jerez de la Frontera - 22:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto - Jerez de la Frontera - 18:30 horas - Zambomba Aire de los Peña.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Peña Flamenca de la Buena Gente - Jerez de la Frontera - 14:00 horas - Zambomba Las Niñas del Mono.

- 14:00 horas - Zambomba Las Niñas del Mono. Peña Flamenca Cultural Linense La Línea de la Concepción - 14:30 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.

- 14:30 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez. Asociación Cultural La Guitarra Poética- Conil de la Frontera - 16:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.

16:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal. Peña Flamenca Encarnación Marín La Sallago - Sanlúcar de Barrameda - 16:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.

- 16:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera. Peña Cultural Flamenca Vejer de la Frontera - Peña Cultural Flamenca Niño Barbate - Vejer de la Frontera - Barbate - 18:00 horas - Zambomba Familia Jiménez.

- 18:00 horas - Zambomba Familia Jiménez. Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero - Sanlúcar de Barrameda - 18:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.

18:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno. Setenil de las Bodegas - Setenil de las Bodegas - 21:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.

- 21:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera. Peña Flamenca La Bulería - Jerez de la Frontera - 21:30 horas - Zambomba Sabor a Plazuela

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Peña Flamenca Enrique El Mellizo - Cádiz - 16:00 horas - Zambomba La Recogía.

- 16:00 horas - Zambomba La Recogía. Peña Flamenca al Alma - El Puerto de Santa María - 16:00 horas -Zambomba de Juan Manuel Moneo.

16:00 horas -Zambomba de Juan Manuel Moneo. Peña Flamenca Sanroqueña - Sociedad del Cante Grande de Algeciras - San Roque - Algeciras - 17:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.

- 17:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo. Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola - Jerez de la Frontera - 22:30 horas - Zambomba Tamara del Tañé.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

Peña Cultural Flamenca de Ubrique - Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa - Ubrique - 20:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.

20:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula. Peña Flamenca La Perla de Cádiz - Cádiz - 22:00 horas - Zambomba Rocío del Corzo.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

Peña Cultural Flamenca Fosforito - Los Barrios - 17:00 horas - Zambomba del Niño Manuel.

- 17:00 horas - Zambomba del Niño Manuel. Tertulia Flamenca Viejo Agujeta - Rota - 17:00 horas - Zambomba de Juan Manuel Moneo.

- 17:00 horas - Zambomba de Juan Manuel Moneo. Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica - Jerez de la Frontera - 17:00 horas - Zambomba Reyes y Navidad.

- 17:00 horas - Zambomba Reyes y Navidad. Peña Flamenca Juanito Berrocal Medina Sidonia - 18:00 horas - Zambomba Jesule del Puerto.

- 18:00 horas - Zambomba Jesule del Puerto. Tertulia Flamenca Pepe Alconchel - Jerez de la Frontera - 18:30 horas - Zambomba de Paco León.

- 18:30 horas - Zambomba de Paco León. Peña Cultural Flamenca Barca de la Florida - La Barca de la Florida - 19:00 horas - Zambomba Sones de Navidad.

- 19:00 horas - Zambomba Sones de Navidad. Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella - Jerez de la Frontera - 19:00 horas - Zambomba Coro de Campanilleros del Chato La Isla.

- 19:00 horas - Zambomba Coro de Campanilleros del Chato La Isla. Peña Flamenca el Pescaero - Jerez de la Frontera - 20:00 horas - Zambomba la Recogía.

- 20:00 horas - Zambomba la Recogía. Peña Flamenca Chiclanera - Chiclana de la Frontera - 21:30 horas - Zambomba de Jerez a los Puertos de Aroa Cala.

- 21:30 horas - Zambomba de Jerez a los Puertos de Aroa Cala. Peña Cultural Flamenca Frasquito el Rubio - Alcalá del Valle - 21:30 horas- Zambomba de Juan Manuel Moneo.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla - San Fernando - 14:00 horas - Zambomba Toma Castaña.

14:00 horas - Zambomba Toma Castaña. Tertulia Flamenca Tomás El Nitri - El Puerto de Santa María - 15:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Peña Flamenca El Perro de Paterna - Guadalcacin (Jerez) - 21:00 horas - Zambomba La Luz y la Sal.

- 21:00 horas - Zambomba La Luz y la Sal. Peña Cultural Flamenca José Mercé - Chipiona - 21:00 horas - Zambomba Camino de la Navidad Jerezana.

- 21:00 horas - Zambomba Camino de la Navidad Jerezana. Peña Flamenca la Trilla - Trebujena - 21:00 horas - Zambomba Navidad de Ismael Heredia.

- 21:00 horas - Zambomba Navidad de Ismael Heredia. Asociación Cultural Aires de Espera - Espera - 22:00 horas - Zambomba la Nochebuena de Abraham el Zambo.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real - Puerto Real - 15:00 horas - Zambomba Eva del Cristo.

- 15:00 horas - Zambomba Eva del Cristo. Tertulia Flamenca Cultural Arcense - Arcos de la Frontera - 17:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.

- 17:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera. Peña Cultural Flamenca de Arcos - Arcos de la Frontera - 18:00 horas - Zambomba Jerezana.

- 18:00 horas - Zambomba Jerezana. Peña Cultural Flamenca de Olvera Enrique Orozco -Olvera - 18:00 horas - Zambomba Gaditana.

- 18:00 horas - Zambomba Gaditana. Peña Flamenca Tío José de Paula - Jerez de la Frontera - 18:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.

- 18:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera. Peña Cultural Flamenca la Alegría de Bornos - Bornos - 18:30 horas - Zambomba Soniquete por Navidad.

- 18:30 horas - Zambomba Soniquete por Navidad. Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón - Jerez de la Frontera - 20:00 horas - Zambomba de Ali de La Tota y su gente.

- 20:00 horas - Zambomba de Ali de La Tota y su gente. Peña Cultural Flamenca La Petenera - Paterna de Rivera - 20:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.

- 20:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal. Prado del Rey - Prado del Rey - 20:30 horas - Zambomba La Recogía.

- 20:30 horas - Zambomba La Recogía. Peña Flamenca Los Cernícalos - Jerez de la Frontera - 21:00 horas - Zambomba Grupo Alba.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

Peña Flamenca Juanito Villar - Cádiz - 13:30 horas - Zambomba Jesule del Puerto y su Gente.

- 13:30 horas - Zambomba Jesule del Puerto y su Gente. Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro - Guadiaro (San Roque - 16:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.

MARTES 23 DE DICIEMBRE