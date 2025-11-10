Guía de todas las zambombas de las peñas flamencas de la provincia de Cádiz organizadas por su federación
Este año, con el apoyo de Diputación Provincial, se realiza un despliegue histórico con 47 zambombas, de 34 grupos diferentes, celebradas en 29 municipios a lo largo de 25 días
El presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Enrique Morales, ha presentado junto al vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, el proyecto Navidad Flamenca en la Provincia de Cádiz-Zambombas 2025, una iniciativa que vuelve a hermanar a la institución provincial con el tejido asociativo flamenco gaditano, con un objetivo claro: potenciar el flamenco y apoyar a artistas y colectivos que protegen y difunden este patrimonio, a través de la Navidad como motor cultural.
Morales ha recordado que las peñas son "el crisol de sinergias de todos los amantes, conocedores, creadores y hasta de los meros espectadores del flamenco", espacios donde confluyen artistas, aficionados, entidades públicas y privadas, y toda persona dispuesta a estudiar, defender o divulgar el arte jondo.
El presidente ha destacado que el flamenco, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tiene en la provincia de Cádiz “uno de sus referentes culturales más determinantes”, con 50 peñas federadas que sostienen, transmiten y proyectan esta cultura.
La Federación organizará representaciones de zambombas en peñas de toda la provincia, interpretando los villancicos más populares, pero yendo más allá del concierto, también buscará contextualizar la práctica social y cultural para que el público no solo escuche, sino participe de la celebración.
Por su parte, Javier Vidal subrayaba que el valor diferencial de la Zambomba se basa en ser "una de las pocas fiestas populares en las que se encuentra un repertorio vivo y lleno a la vez de tradicional musical", cargada de valores antropológicos, culturales y sociales, que la convierten en una manifestación “singular y única”, arraigada a la historia de los pueblos que la vieron nacer y transmitida de generación en generación.
La Diputación de Cádiz, consciente de su alcance social, cultural e identitario, ha considerado el proyecto de interés cultural, y ha decidido implicarse a través de su Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, respaldando el trabajo de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz y su impacto en todo el territorio.
Así, este año se realiza un despliegue histórico con 47 zambombas, de 34 grupos diferentes, celebradas en 29 municipios a lo largo de 25 días. Participan, al menos, 47 guitarristas, 47 percusionistas o intérpretes de zambomba y más de 141 cantaoras y cantaores.
Listado de las zambombas por días y localidades
- Asociación Cultural Amigos del Chumi - El Puerto de Santa María - 29.11.2025 - 16:00 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.
- Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla - La Fragua Asociación Cultural Flamenca - San Fernando - 29.11.2025 - 21:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.
- Peña Flamenca la Zúa- Jerez de la Frontera - 29.11.2025 - 22:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.
- Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto - Jerez de la Frontera - 05.12.2025 - 18:30 horas - Zambomba Aire de los Peña.
- Peña Flamenca de la Buena Gente - Jerez de la Frontera - 06.12.2025 - 14:00 horas - Zambomba Las Niñas del Mono.
- Peña Flamenca Cultural Linense La Línea de la Concepción - 06.12.2025 - 14:30 horas - Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.
- Asociación Cultural La Guitarra Poética- Conil de la Frontera - 06.12.2025 - 16:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.
- Peña Flamenca Encarnación Marín La Sallago - Sanlúcar de Barrameda - 06.12.2025 - 16:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.
- Peña Cultural Flamenca Vejer de la Frontera - Peña Cultural Flamenca Niño Barbate - Vejer de la Frontera - Barbate - 06.12.2025 - 18:00 horas - Zambomba Familia Jiménez.
- Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero - Sanlúcar de Barrameda - 06.12.2025 - 18:30 horas - Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.
- Setenil de las Bodegas - Setenil de las Bodegas - 06.12.2025 - 21:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.
- Peña Flamenca La Bulería - Jerez de la Frontera - 06.12.2025 - 21:30 horas - Zambomba Sabor a Plazuela
- Peña Flamenca Enrique El Mellizo - Cadiz - 07.12.2025 - 16:00 horas - Zambomba La Recogía.
- Peña Flamenca al Alma - El Puerto de Santa María - 07.12.2025 - 16:00 horas -Zambomba de Juan Manuel Moneo.
- Peña Flamenca Sanroqueña - Sociedad del Cante Grande de Algeciras - San Roque - Algeciras - 07.12.2025 - 17:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.
- Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola - Jerez de la Frontera - 07.12.2025 - 22:30 horas - Zambomba Tamara del Tañé.
- Peña Cultural Flamenca de Ubrique - Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa - Ubrique- 12.12.2025 - 20:00 horas - Zambomba Coro Tío Jose de Paula.
- Peña Flamenca La Perla de Cádiz - Cadiz - 12.12.2025 - 22:00 horas - Zambomba Rocío del Corzo.
- Peña Cultural Flamenca Fosforito - Los Barrios - 13.12.2025 - 17:00 horas - Zambomba del Niño Manuel.
- Tertulia Flamenca Viejo Agujeta - Rota - 13.12.2025 - 17:00 horas - Zambomba de Juan Manuel Moneo.
- Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica - Jerez de la Frontera - 13.12.2025 - 17:00 horas - Zambomba Reyes y Navidad.
- Peña Flamenca Juanito Berrocal Medina Sidonia - 13.12.2025 - 18:00 horas - Zambomba Jesule del Puerto.
- Tertulia Flamenca Pepe Alconchel - Jerez de la Frontera 13.12.2025 - 18:30 horas - Zambomba de Paco León.
- Peña Cultural Flamenca Barca de la Florida - La Barca de la Florida - 13.12.2025 - 19:00 horas - Zambomba Sones de Navidad.
- Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella - Jerez de la Frontera - 13.12.2025 - 19:00 horas - Zambomba Coro de Campanilleros del Chato La Isla.
- Peña Flamenca el Pescaero - Jerez de la Frontera -13.12.2025 - 20:00 horas - Zambomba la Recogía.
- Peña Flamenca Chiclanera - Chiclana de la Frontera - 13.12.2025 - 21:30 horas - Zambomba de Jerez a los Puertos de Aroa Cala.
- Peña Cultural Flamenca Frasquito el Rubio - Alcalá del Valle - 13.12.2025 - 21:30 horas- Zambomba de Juan Manuel Moneo.
- Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla - San Fernando - 14.12.2025 - 14:00 horas - Zambomba Toma Castaña.
- Tertulia Flamenca Tomás El Nitri - El Puerto de Santa María - 14.12.2025 - 15:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.
- Peña Flamenca El Perro de Paterna -Guadalcacin (Jerez) - 19.12.2025 - 21:00 horas - Zambomba La Luz y la Sal.
- Peña Cultural Flamenca José Mercé - Chipiona - 19.12.2025 - 21:00 horas - Zambomba Camino de la Navidad Jerezana.
- Peña Flamenca la Trilla - Trebujena - 19.12.2025 - 21:00 horas - Zambomba Navidad de Ismael Heredia.
- Asociación Cultural Aires de Espera - Espera - 19.12.2025 - 22:00 horas - Zambomba la Nochebuena de Abraham el Zambo.
- Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real - Puerto Real 20.12.2025 - 15:00 horas - Zambomba Eva del Cristo.
- Tertulia Flamenca Cultural Arcense - Arcos de la Frontera - 20.12.2025 - 17:00 horas - Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.
- Peña Cultural Flamenca de Arcos - Arcos de la Frontera 20.12.2025 - 18:00 horas - Zambomba Jerezana.
- Peña Cultural Flamenca de Olvera Enrique Orozco -Olvera -20.12.2025 - 18:00 horas - Zambomba Gaditana.
- Peña Flamenca Tío José de Paula - Jerez de la Frontera - 20.12.2025 - 18:00 horas - Zambomba de Manuel Junquera.
- Peña Cultural Flamenca la Alegría de Bornos - Bornos - 20.12.2025 - 18:30 horas - Zambomba Soniquete por Navidad.
- Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón - Jerez de la Frontera - 20.12.2025 - 20:00 horas - Zambomba de Ali de La Tota y su gente.
- Peña Cultural Flamenca La Petenera - Paterna de la Ribera - 20.12.2025 - 20:00 horas - Zambomba La Luz y La Sal.
- Prado del Rey - Prado del Rey - 20.12.2025 - 20:30 horas - Zambomba La Recogía.
- Peña Flamenca Los Cernícalos - Jerez de la Frontera - 20.12.2025 - 21:00 horas - Zambomba Grupo Alba.
- Peña Flamenca Juanito Villar - Cádiz - 21.12.2025 - 13:30 horas - Zambomba Jesule del Puerto y su Gente.
- Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro - Guadiaro (San Roque) - 21.12.2025 - 16:30 horas - Zambomba un Canto a la Navidad.
- Peña Flamenca Valeriano Bernal - Algodonales - 23.12.2025 - 19:00 horas - Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.
