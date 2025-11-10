Guía de todas las zambombas de las peñas flamencas de la provincia de Cádiz organizadas por su federación

Una imagen de la presentación del programa de zambombas de la federación de peñas flamencas gaditanas.

El presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Enrique Morales, ha presentado junto al vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, el proyecto Navidad Flamenca en la Provincia de Cádiz-Zambombas 2025, una iniciativa que vuelve a hermanar a la institución provincial con el tejido asociativo flamenco gaditano, con un objetivo claro: potenciar el flamenco y apoyar a artistas y colectivos que protegen y difunden este patrimonio, a través de la Navidad como motor cultural.

Morales ha recordado que las peñas son "el crisol de sinergias de todos los amantes, conocedores, creadores y hasta de los meros espectadores del flamenco", espacios donde confluyen artistas, aficionados, entidades públicas y privadas, y toda persona dispuesta a estudiar, defender o divulgar el arte jondo.

El presidente ha destacado que el flamenco, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tiene en la provincia de Cádiz “uno de sus referentes culturales más determinantes”, con 50 peñas federadas que sostienen, transmiten y proyectan esta cultura.

La Federación organizará representaciones de zambombas en peñas de toda la provincia, interpretando los villancicos más populares, pero yendo más allá del concierto, también buscará contextualizar la práctica social y cultural para que el público no solo escuche, sino participe de la celebración.

Por su parte, Javier Vidal subrayaba que el valor diferencial de la Zambomba se basa en ser "una de las pocas fiestas populares en las que se encuentra un repertorio vivo y lleno a la vez de tradicional musical", cargada de valores antropológicos, culturales y sociales, que la convierten en una manifestación “singular y única”, arraigada a la historia de los pueblos que la vieron nacer y transmitida de generación en generación.

La Diputación de Cádiz, consciente de su alcance social, cultural e identitario, ha considerado el proyecto de interés cultural, y ha decidido implicarse a través de su Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, respaldando el trabajo de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz y su impacto en todo el territorio.

Así, este año se realiza un despliegue histórico con 47 zambombas, de 34 grupos diferentes, celebradas en 29 municipios a lo largo de 25 días. Participan, al menos, 47 guitarristas, 47 percusionistas o intérpretes de zambomba y más de 141 cantaoras y cantaores.

Listado de las zambombas por días y localidades