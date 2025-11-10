Navidad 2025 en Cádiz: Abierto el plazo de inscripción para el concurso de nacimientos

El Ayuntamiento de Cádiz abre este lunes el plazo de inscripción para el Concurso de Nacimientos de la Navidad de 2025. Las inscripciones, tanto para las personas físicas, como para los autónomos y entidades (asociaciones, hermandades y cofradías, parroquias, colegios, AMPAs…) deben realizarse desde este lunes 10 de noviembre hasta el próximo martes 18.

La presentación de las solicitudes para las entidades deben realizarse a través de la sede electrónica, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. En el caso de particulares, puede hacerle también a través de la sede electrónica o bien en el Registro del Ayuntamiento de Cádiz.

Como es habitual, el certamen contará con dos apartados: entidad o particular, así como dos modalidades en cada uno de los apartados: artístico o tradicional.

Los nacimientos deberán permanecer abiertos al público con acceso libre y gratuito todos los días desde el 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, ambos inclusive (salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, en los que la apertura será opcional).

Los primeros premios de la categoría de entidades obtendrán 880 euros y los de particulares, 440. Los segundos, 660 y 330 euros, para entidades y particulares, respectivamente, y 495 euros y 220 euros, para los terceros clasificados, respectivamente.