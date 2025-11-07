Las primeras zambombas llegan a Banana El Puerto para cantar a la Navidad en noviembre y diciembre

En un abrir y cerrar de ojos comenzarán a organizarse las cenas de empresa y, con ellas, los festejos. Durante noviembre y diciembre, sonarán las zambombas en estas celebraciones, pues las peñas, plazas y bares serán el escenario perfecto para disfrutar de ellas. Aunque las zambombas estén vinculadas a Jerez, en el resto de la provincia se vive con intensidad el flamenco y los villancicos.

Uno de estos lugares es en El Puerto de Santa María, donde sus locales de moda ofrecen un amplio calendario repleto de artistas flamencos que actuarán en directo. En la Ribera del Marisco, Banana El Puerto, sonará con fuerza esta Navidad, pues ya ha dado a conocer su programación de zambombas para noviembre y diciembre. De hecho, el próximo sábado, 15 de noviembre, arrancará el calendario de actuaciones con la inauguración de la Gran Zambomba, que comenzará a las 16:30 horas y será con entrada gratuita.

Así que, si quieres calentar motores con el mejor ambiente prenavideño, toma nota de las fechas y actuaciones de los artistas en Banana El Puerto. A continuación, podrás conocer el detalle de su programación de zambombas:

Programación completa de Zambombas

NOVIEMBRE

Sábado 15 de noviembre. Gran Zambomba. Zambomba jerezana con Manuel de Cantarote – Joselete Mushogitano – Dolores de Perikin – Gema Carrasco – Grupo Duende – Selu Torres con Noelia de los Ríos y Paco Caña.

– Joselete Mushogitano – Dolores de Perikin – Gema Carrasco – Grupo Duende – Selu Torres con Noelia de los Ríos y Paco Caña. Domingo 16 de noviembre. Zambomba benéfica: Silvia Belenguer & su gente + artistas invitados.

Viernes 21 de noviembre. D’ Caramelo.

Sábado 22 de noviembre. Jerez en Navidad con Manuel de Perikin.

Domingo 23 de noviembre. María Flores.

Viernes 28 de noviembre. Sobretablas.

Sábado 29 de noviembre. Plazuela en Navidad. D’Caramelo.

Domingo 30 de noviembre. D’Caramelo.

DICIEMBRE