La cala de Cádiz donde no se nota el levante

De la mano del levante también viene la desesperación a la hora de idear planes que no se vean afectados por la fuerza de este viento gaditano. Uno de los planes que más se tuercen en verano ante la llegada de este viento es el ir a la playa. Su intensidad y fuerza hace que nuestro día de playa se vea afectado sin darnos tregua. Por esta razón, cuando el viento sopla fuerte no quiere decir que tengas que quedarte en casa, también podrás encontrar otros rincones por la costa de Cádiz donde no se note el levante.

Es el caso de las calas de Conil, a las que muchos amantes del mar no se frenan con el viento y se sumergen en la aventura de recorrer los diferentes enclaves donde poder seguir disfrutando de la playa sin límites. A lo largo de los acantilados de Roche podrás encontrar algunas calas maravillosas para pasar el día. Sin embargo, existe la cala por excelencia donde podrás refugiarte del levante y pasar un día fantástico.

La cala del Aceite es una de las más conocidas de la costa de Cádiz y también una de las más atractivas. Podrás encontrarla junto al puerto pesquero de Conil y se trata de una de las más extensas de la zona. Desde sus acantilados podrás disfrutar de unas increíbles vistas a sus aguas turquesas y cristalinas que se funden con la arena dorada y fina, haciendo de este lugar un verdadero paraíso.

Cuando el mar está en calma, los amantes de la aventura se animan a remar por la zona con su tabla de Paddel Surf y recorrer la zona hasta llegar al puerto pesquero de la localidad. Además, en este enclave impresionan sus acantilados de vértigo de arena y arcilla, en el que destaca el color rojizo. Este paisaje se funde con la vegetación de la zona y el turquesa de sus aguas.

Al ser una de las favoritas para disfrutar del verano en Cádiz también es una de las más visitadas. Así que tendrás que tener en cuenta que esta es una de las calas que cuenta con mayor afluencia de visitantes y si tienes pensado pasar el día allí deberás ir temprano para encontrar aparcamiento. Sobre todo en días de levante.