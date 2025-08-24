Qué es Cadizfornia para Ainhoa Arbizu, periodista y presentadora de televisión: “Cádiz es un tesoro que engancha”

Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero algún tipo de magnetismo tendrá Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, para que todo el mundo sienta la necesidad de descubrirla. “Es un tesoro que engancha”, confiesa la periodista y presentadora de televisión Ainhoa Arbizu, quien hace 18 años tuvo la oportunidad de presentar, en tres ocasiones, el Campeonato del Mundo de MotoGP de Jerez.

Ainhoa Arbizu nació en Barcelona hace 46 años. Su padre es de Estella (Navarra), su madre de Valladolid, y su hijo de Madrid (con padre de Bilbao). Lleva más de 25 años presentando en televisión formatos de todo tipo (Operación Triunfo, Música Uno, Rock in Rio, galas, Eurovisión, los deportes en las noticias de las3 de Antena3, MotoGP, Splash, el tenis).

Una de sus pasiones es viajar. Y eso la ha traído, y en muchas ocasiones, a la provincia de Cádiz: “un tesoro que engancha” -dice. Es piscis, muy de su gente, una gran apasionada de su trabajo (de la comunicación y del directo), del tenis, de la música y del mar. Lleva tatuada la palabra (a)mar.

Pregunta.– Comencemos por el principio. ¿Qué recuerda de su paso por el Campeonato del Mundo de MotoGP de Jerez?

Respuesta.– Cuando presentaba MotoGP, Jerez era el segundo Gran Premio del calendario. Recuerdo pasión, emoción, muy buena vibra y una gran fiesta motera en un circuito que, ahora, lleva el nombre de un crack al que adoraba: el gran Ángel Nieto. Tengo grandes recuerdos: viví una experiencia única (2007) cuando me subí con Randy Mamola en la Ducati Two Seater y probé las ortiguillas de mar y el sherry, por primera vez. Allí viví grandes momentos profesionales y personales con un gran equipo de compañeros y amigos que todavía mantengo.

Ainhoa Arbizu en la Ducati Two Seater con Randy Mamola / Ainhoa Arbizu

P.¿Cuándo fue la última vez que vino a Cádiz?

R.El año pasado estuve viajando mucho presentando el tenis y distintos eventos y no me dio tiempo así que hace ya dos años que no bajo y lo estoy deseando.

Playas, sabores de Cádiz y su tarea pendiente en la provincia gaditana

P.De su paso por la provincia ¿Qué lugares destacaría?

R.Soy muy de playas y de comer y beber rico. Destacaría tantos lugares y restaurantes. La Playa de Bolonia, Valdevaqueros o la de Zahara con sus atardeceres, las calas de Roche, el pueblo de Vejer de la Frontera y para comer rico (hay tantos): el Campero (en Barbate), Antonio (en Zahara) o Cooking Almadraba (en Conil), entre muchos.

P.Para los que están lejos de aquí, Cádiz es un paraíso que siempre te hace volver ¿lo siente así también?

R.Desde luego es un “tesoro que engancha”: mar, sierra, pueblos blancos, atardeceres espectaculares, una gastronomía brutal, cultura, historia, gente maravillosa... Me fascina el carácter extrovertido y alegre de los gaditanos. He sentido mucho los incendios devastadores de este verano.

Ainhoa Arbizu disfrutando de un paseo en lancha con vistas a la playa de La Caleta / Ainhoa Arbizu

P.¿Qué plato le sorprendió y echa de menos en la mesa cuando viene a Cádiz?

R.Las ortiguillas de mar, las gambas blancas y los langostinos de Sanlúcar o todo lo que te ofrece el atún rojo de almadraba.

P.De todos los rincones gaditanos ¿Cuál le inspira más?

R.La Costa de la Luz (y las playas de Zahara, Valdevaqueros o Bolonia). La primera playa a la que fuimos con el amor de mi vida cuando tenía pocos meses, con mi hijo Leo, fue a la de Valdevaqueros en Tarifa. También, la curva Nieto – Crivillé por todos los buenos momentos profesionales y personales que viví allí cuando presentaba el Campeonato del Mundo de MotoGP en TVE. Y porque honra a dos de nuestros mejores pilotos a los que tengo la suerte de admirar y querer, también.

Ainhoa Arbizu con su hijo Leo en Valdevaqueros (Tarifa) / Ainhoa Arbizu

P.Si tuviera que tachar algo en una lista de cosas pendientes para hacer o ver en Cádiz ¿qué sería?

R.Lo tengo clarísimo. Estoy deseando ir (en cuanto pueda) a Aponiente -3 estrellas Michelín- de Ángel León en el Puerto de Santa María. Le conocí el año pasado cuando presenté la Gala de la Guía Michelín. Admiración total hacia el chef del mar.