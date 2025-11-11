La butifarra de Chiclana protagonista de 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur: así es este producto típico de la localidad

Tras el éxito vivido el pasado sábado, 8 de noviembre, en la plaza de las Bodegas con la Fiesta de la Butifarra, este producto tan típico de Chiclana ha dado el salto a los televisores de los andaluces. El encargado de darle visibilidad a este producto ha sido el carnicero Blas Ramírez, embajador de la butifarra chiclanera, en el programa de ‘La tarde, aquí y ahora’, en compañía de Juan y Medio y Eva Ruiz.

El carnicero chiclanero, que ha sido uno de los ganadores de esta cita gastronómica, defendió la elaboración artesanal y exclusiva de este producto que se elabora en Chiclana con ingredientes naturales y sin conservantes. Al estar cocido y no curado, la butifarra se tiene que consumir a los pocos días, como máximo tres.

En la mesa del programa de Canal Sur no pudo faltar la butifarra, los chicharrones de Cádiz y la morcilla. Sobre su receta de la butifarra, el carnicero explicó que lleva “carne magra de cerdo, tocino fresco, ajo, orégano, pimienta negra, sal de Chiclana, canela y nuez moscada”. Todo ello se embute en tripa natural con una máquina de embutir.

Este proceso tradicional y artesanal es lo que lleva haciendo desde 1984 en su carnicería. Blas y sus hermanos llevan décadas dedicándose a elaborar embutidos y chicharrones, posicionándose como uno de los embajadores de estos productos típicos chiclaneros. Su buen hacer le llevó a recibir la Insignia de Oro de Sancti Petri en 2021, en reconocimiento a su labor de difusión de los productos tradicionales de Chiclana.