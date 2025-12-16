Así brilla de noche el pueblo de Cádiz más bonito de España en Navidad: magia y encanto entre sus callejuelas medievales

Los pueblos de Cádiz brillan más que nunca al caer la noche. El alumbrado extraordinario que ya lucen las calles, barriadas y plazas de estos municipios gaditanos invita a pasear bajo la cuidada decoración navideña. Uno de los pueblos gaditanos que te recomendamos visitar esta Navidad es Vejer de la Frontera.

Este bello pueblo gaditano fue el primero de la provincia en ser reconocido en la Asociación Pueblos Más Bonitos de España y es uno de los más visitados. Aunque acaban de celebrar su Belén Viviente, la programación navideña continúa con conciertos, un recorrido de Papá Noel por sus calles, un mercado y fiestas navideños hasta el lunes, 5 de enero, que será la Cabalgata de Reyes Magos.

Pasear por Vejer de la Frontera es como viajar al pasado, gracias al legado árabe que se plasma en su arquitectura popular y en el urbanismo de barrios como el de la Judería. Fue declarada Conjunto Histórico y galardonada con el Premio Nacional de Embellecimiento. Ahora en Navidad, recorrer su zona amurallada, las cuatro puertas de la villa medieval (la del Arco de la Segur, la de la Villa, la de Sancho IV y la Puerta Cerrada), así como su castillo, la plaza de España y sus laberínticas calles bajo la luz de la luna y del alumbrado navideño es una experiencia inolvidable.