La barra secreta de Conil donde comer de categoría desde las alturas y con vistas al mar

Descubrir nuevos lugares es uno de los placeres indiscutibles del verano. En Cádiz se desvelan unos cuantos cada año en forma de gastronomía, playas o restaurantes. En esta ocasión, te llevamos a conocer la barra más secreta de Conil donde podrás comer de categoría – y a buen precio – con unas vistas increíbles al mar.

Se trata de Alzocaire Terraza, un lugar mágico que está situado en la parte superior del Alzocaire Hostal Boutique, en la calle Cádiz de Conil. Este maravilloso espacio al aire libre te ofrece una experiencia única para los sentidos, pudiendo también disfrutar del mejor cóctel contemplando las increíbles vistas de Conil.

En esta terraza sirven tmabién cenas, por lo que podrás disfrutar de un espectáculo único durante el atardecer, mientras saboreas su cocina innovadora. En su carta podrás encontrar diferentes opciones basadas en los productos marineros con toques innovadores y postres de elaboración propia. Bocinegro Taberna Marina es el restaurante que se encuentra en el interior del hostal, en la planta baja, y que en cuya terraza superior se puede probar sus platos.