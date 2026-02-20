Es el balcón de los pueblos blancos de Cádiz y se va de Carnaval este fin de semana: fantasía y color por las calles de El Gastor

Es el balcón de los pueblos blancos de Cádiz y del 20 al 22 de febrero vivirá su tradicional Carnaval por las calles de esta pequeña localidad. Durante este fin de semana, El Gastor se vestirá de fantasía y sus calles se llenarán de colores, risas y coplas para dar alegría a este precioso pueblo de la sierra gaditana.

Para ello, el Ayuntamiento de El Gastor ha dado a conocer el cartel y los horarios de los diferentes actos para que vivas un fin de semana repleto de color, música, disfraces y actividades para todas las edades. Además, ha desvelado que Antonio Roldán Dorado, vecino de El Gastor, chirigotero y amante del Carnaval, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición.

Así que, si vas a disfrutar de todas las actividades no te olvides de tu disfraz, pues también habrá un concurso de disfraces y premios para todas las categorías. Estas son: Grupo Infantil Primer Premio (100 euros), Grupo Adulto Primer Premio (200 euros) y Segundo Premio (100 euros), Individual Adulto Primer Premio (80 euros), Pareja Adulta Primer Premio (150 euros), Pareja Infantil Primer Premio hasta 16 años (60 euros) y Más Animado Primer Premio (150 euros).

VIERNES 20 DE FEBRERO

12:30 horas. Pasacalles del carnaval escolar: salida desde el colegio público Ntra. Sra. del Rosario.

16:00 horas. Talleres infantiles de máscaras para niños y niñas en la plaza de la Constitución.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

16:00 horas. Cabalgata del Humor. “El Gastor se disfraza y el Humor desfila. Ríe, canta y disfruta por las calles de El Gastor”. DJ Set Daruad Events. Salida desde la plaza de Andalucía. Salón Multiusos.

19:00 horas. Pregón de Carnaval 2026 a cargo de Antonio Roldán Dorado . A continuación, entrega de premios del concurso de disfraces del carnaval. A continuación, comparsa de Cádiz "La Marea" y chirigota de Cádiz "Los Desconfiaos" en el Multiusos.

00:00 horas. Gran Fiesta de Carnaval a beneficio de la Peña taurina Virgen del Rosario con Daruad evento DJ's en el salón de usos múltiples.

DOMINGO 22 DE FEBRERO