Un toro de fuego recorre las calles de El Gastor: así es esta curiosa tradición en este pueblo blanco de Cádiz

Los pueblos blancos de Cádiz se caracterizan no solo por su belleza, gastronomía y patrimonio histórico, también por su cultura. Hay tradiciones que aún se conservan y que generan un gran interés para sus visitantes. Es el caso del tradicional Toro de Fuego en la calle La Fuente, un festejo que tiene lugar el último día de la Feria de El Gastor.

Este pueblo, conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos de Cádiz, ha estado inmerso en su feria y, vecinos y visitantes han podido disfrutar de conciertos, bailes flamencos, suelta de vaquillas, gastronomía y numerosas actividades. La más peculiar de todas ha sido el Toro de Fuego recorriendo las calles de El Gastor por la noche.

El Ayuntamiento de El Gastor ha compartido en Facebook las fotografías de los momentos que se han vivido en el Toro de Fuego 2025. Unas imágenes que demuestran la celebración y la preparación previa del armazón que imita la forma de un toro y que sobre la superficie se colocan elementos pirotécnicos. Una vez encendida la mecha, el toro de fuego persigue al público congregado en las calles para asustarlos con las chispas.