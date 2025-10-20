Arranca la semana cultural en Zahara de los Atunes: talleres de astronomía, storyboards y mucho más

Si durante el verano Zahara de los Atunes se convierte en un paraíso, en otoño este pueblo mágico de Cádiz lo es aún más. Con la llegada del otoño este rincón costero gaditano se convierte en un remanso de paz donde la naturaleza combina a la perfección con la autenticidad de la vida local.

Sus playas salvajes se convierten en un refugio de descanso, donde el ambiente es más calmado que durante los meses de verano. La belleza de este enclave costero se une con la de sus calles, en un recorrido donde no solo podrás descubrir su encanto, también la excelente gastronomía de sus restaurantes.

Durante esta semana, antes de que acabe octubre, podrás disfrutar de diferentes actividades culturales, organizadas por el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes. Con esta Semana Cultural, los más pequeños y adultos podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades entre las que destacan un taller de astronomía y astronáutica creativa, así como un taller de fotografía creativa con el móvil.

Semana Cultural Zahara de los Atunes

Lunes 20 de octubre. Taller de astronomía y astronáutica creativa a las 17:00 horas. Biblioteca Municipal. A las 18:00 horas, cuentacuentos teatralizados educativos.

a las 17:00 horas. Biblioteca Municipal. A las 18:00 horas, cuentacuentos teatralizados educativos. Martes 21 de octubre. Cuentos para un futuro mejor a las 17:00 horas. Biblioteca Municipal.

a las 17:00 horas. Biblioteca Municipal. Miércoles 22 de octubre. Taller de bordado palestino a las 16:00 horas (Hogar del pensionista). A las 18:00 horas taller de fotografía creativa con tu móvil (Biblioteca municipal).