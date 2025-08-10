Antonio Orozco detiene el tiempo en Chiclana

El cantante y compositor Antonio Orozco aterrizó anoche en Concert Music Festival para hacer de nuevo historia. Con todas las entradas vendidas, el público quiso acompañar al barcelonés para descubrir, a través de su música, por qué El tiempo no es oro. Era una noche para celebrar, porque 25 años en la música no se cumplen todos los días, así que con La Gira de mi vida consiguió detener el tiempo en Chiclana.

Antonio Orozco nunca defrauda y ‘devolvió la vida’ a sus fans con sus grandes éxitos. Su público hacía lo mismo con él, generando una conexión única y especial con el artista. Agradecimientos, nostalgia y una gran fuerza vital marcó su espectáculo, en el que no faltó éxitos como Ya lo sabes, Qué me queda y Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.