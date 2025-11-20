El actor Jesús Castro presume de la belleza de su pueblo en Instagram: "No hay dos como Vejer"

En el ranking de pueblos más bonitos de Cádiz, probablemente Vejer de la Frontera se sitúe en el Top 1. No solo porque fue el primer pueblo de Cádiz en obtener esta certificación de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, sino porque la belleza de sus calles, sus monumentos, su gastronomía y su gente, no pasan desapercibidos a la vista.

Y no hace falta que vengan de fuera para corroborarlo, los vejeriegos y vejeriegas dan fe de ello a diario. Uno de estos vecinos es Jesús Castro, el afamado actor que protagonizó la película El Niño. Aquí es donde nació y creció el protagonista de exitosas películas y series como La Isla Mínima o El Príncipe, entre otras.

Así que cada vez que tiene la oportunidad, el actor visita su pueblo y lo posiciona el mapa. “He tenido la suerte de viajar mucho y sigo haciéndolo, pero como mi tierra, Vejer … No hay dos como Vejer”, ha confesado en su Instagram. En las fotografías compartidas por el actor se puede apreciar unas increíbles vistas del conjunto de casas blancas y encaladas características de Vejer.

La Terraza del Califa

Tal y como se puede apreciar en sus fotografías, Jesús Castro estuvo en uno de los lugares con más encanto de Vejer: la terraza del Califa. Un rincón de ensueño donde desconectar y disfrutar de una de las mejores vistas de Vejer. Se ubica en un enclave privilegiado, en la plaza de España, junto al emblemático restaurante El Jardín del Califa, reconocido como uno de los más bonitos de España.

Esta acogedora tetería es perfecta para relajarte y saborear momentos inolvidables desde esta terraza. Podrás disfrutar de una amplia carta de bebidas, desde tés exóticos hasta originales cócteles de autor. Además, los más golosos podrán degustar los famosos pastelitos árabes del Califa y otras delicias de su pastelería artesanal. A la Tetería del Califa se accede por la Calle Cilla Vieja, detrás de la Plaza de España, o a través del restaurante El Jardín del Califa.