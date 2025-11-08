El traje típico de este pueblo de Cádiz que ha inspirado al diseñador Roberto Diz para una exposición de moda andaluza en Sevilla

El traje de la Cobijada es uno de los protagonistas de esta exposición de moda andaluza en Sevilla

Quien haya visitado Vejer seguramente se habrá detenido en el Mirador de la Cobijada, donde se encuentra una enigmática figura de una mujer vestida de negro con un traje desde la cabeza a los pies. No es un burka, como muchos creen, es el cobijado que envuelve a las mujeres vejeriegas como parte de su traje tradicional.

Ahora, ‘LUX, la moda andaluza en la cultura del siglo XXI’, la exposición itinerante que se puede visitar hasta el 8 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, de manera gratuita, luce el traje típico de las mujeres vejeriegas como parte de esa cultura andaluza.

“Nos ha llamado especialmente la creación de Roberto Diz, inspirada en nuestra Cobijada. Es emocionante comprobar que el Cobijado sigue siendo fuente de inspiración para los artistas contemporáneos, manteniendo viva la esencia de nuestra historia. ¡Gracias!”, ha señalado Turismo de Vejer en sus redes sociales.

La exposición reúne el talento de dieciocho diseñadores andaluces procedentes de las ocho provincias, que presentan creaciones originales inspiradas en la identidad y la diversidad cultural de Andalucía. Las piezas, acompañadas de sus bocetos, reflejan la conexión entre tradición y modernidad, con una especial atención al uso de materiales sostenibles y técnicas artesanales.

Entre los participantes se encuentran nombres de gran proyección nacional e internacional como Roberto Diz, Juana Martín, Palomo Spain, Leandro Cano, Moisés Nieto, José Hidalgo, Fernando Claro, Inés Domecq, Nicolas Montenegro, Beatriz Peñalver, Rafael Urquizar, Antonio García y Mans Concept, entre otros.

El horario de visitas es de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas; y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita y la muestra estará disponible hasta el 8 de diciembre.

Traje inspirado en la Cobijada, de Roberto Diz / Turismo de Vejer

Así luce la Cobijada en Sevilla

En el boceto y texto informativo que acompaña al espectacular traje puede leerse que el diseño es “un vestido strapless confeccionado en neopreno scuba. Se acompaña de una capucha con detalles en cristal negro rematada por un lazo en terciopelo”.

Sobre los diseñadores, el panel informativo apunta que “Roberto Diz e Inés Domecq, musa y fuente de inspiración para el diseñador, conviven en esta exposición con unas creaciones que fusionan la esencia andaluza con un estilo propio. Tradición y vanguardia surgidas de una complicidad creativa transformada en alianza artística. Las tres piezas de Roberto Diz se inspiran en su particular visión de Andalucía, en la indumentaria, el paisaje y el ritual religioso. Diseños que evocan las lomas de tierra seca de la Campiña de Jerez, las Cobijadas de Vejer de la Frontera y las Vírgenes dolorosas de la Semana Santa andaluza”.

Mientras que “para Inés Domecq la Madrugá andaluza se convierte en fuente de inspiración. Dos propuestas que rinden homenaje a la emoción suspendida de la Semana Santa jerezana, a su misterio y a su luz contenida. Un tiempo donde la noche se hace incienso, la penumbra se enciende a fuego de cera y el silencio se rompe por el crujir de los pasos y el temblor de las saetas”.