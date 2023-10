Tapas y cócteles terroríficos para saborear Halloween en San Fernando

Los disfraces terroríficos y los caramelos no son los únicos protagonistas de este último fin de semana de octubre. Halloween también está para comérselo, por lo que los establecimientos de San Fernando no han querido pasar por alto la oportunidad de lucir sus mejores recetas basadas en el terror para participar en la fiesta de Halloween.

De esta manera, si estás pensando disfrutar de esta fiesta de una manera diferente, te dejamos el listado de los diferentes bares y restaurantes de San Fernando que han elaborado unas tapas y cócteles de infarto. Basándose en Halloween, estos establecimientos han creado de una manera muy original esta ruta gastronómica terrorífica. De entre todas las propuestas, la Asociación de Hosteleros ha fallado sus premios y estos han sido los ganadores:

En la modalidad de tapas, el primer premio ha ido para 'Orígenes X Jeremy McGinley' , con su 'Bocata de monstruo marino (Kraken)' ; yendo a parar el segundo premio a 'Cervecería La Gran Vía' , con su ' Funeral de las abóndigas' y el tercero para 'Lito´s Corner' con sus 'Fantasmitas rellenos de ensalada templada de patata y calabaza asada al romero y jamón ibérico, con corazón cremoso de curry y almendras tostadas' .

En cuanto a la modalidad de cócteles, el primer premio ha ido para 'Sugar Café', por su 'Elixir de la vida', siendo el segundo para 'Maiola Café', por su 'Caldero' y el tercero para 'Casa Ariela', por su 'Mojito sangriento'.

En cuanto a los participantes, podrás disfrutar de una gastronomía con sabor terrorífico en estos establecimientos: el Bodegón Andalucía (con la tapa Posesión Infernal), El Tabanco (tapa El Resplandor), Reverte de Pepe Valero (postre El Exorcista), Refugio de Pepe Valero (postre La Monja), Pizzería Container (pizza Poltergeist), Cafetería Sisu (merienda La Señal), Casa Juan (tapa El conde Drácula), Obrador La Familia (merienda Pesadilla antes de Navidad), DeJavier Tapería (cóctel Carrie), Casa La Titi (cóctel The Walking Dead), café bar La Ruleta (tapa La semilla del diablo), restaurante Casa Muriel (plato El Dragón Rojo), Sabores Obrador Artesanal (dulce Scream), cervecería restaurante El Carcha (cóctel La familia Addams y tapa Pirañas, 'El ataque del atún rojo'), Tapería La Oliva (pizza Al final de la escalera), Pizzería Ettore (pizza Truco o Trato y entrante La Momia), Cafetería 40&4 Hornos Púnicos (dulce Nadie podrá salvarte), La Milonga Café & Copas (bebida Evil Dead), freidor El Pescaíto (pescado La niña del pozo), Taberna San Francisco (tapa Freddy Krueguer), Freidor Real 109 (pescado Tiburón), Athena's Coffee Bar (tapa Hocus Pocus y cóctel Brujas de Salem), Copacabana (tapa Halloween), pizzería Los Napolitanos (True Blood), pizzería Zafferano (La Profecía), Aba Bar Restaurante (tapa Piraña), La Rue Coffee (tapa Saw y cóctel Amanda), Marisquería 3x5 (tapa Muñeco Diabólico), Restaurante Reyes Católicos (tapa Way to the end) y café bar La Cantina (desayuno Hunger).

Todas estas propuestas gastronómicas estarán disponibles en estos establecimientos hasta este miércoles 1 de noviembre. Así que si todavía no has disfrutado de una gastronomía acorde a esta tenebrosa festividad coge nota y prueba alguna de estas propuestas creativas y originales.