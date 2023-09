Simulan la portada del nuevo disco de Taylor Swift con la playa de este municipio de Cádiz

Cada vez es más difícil saber identificar qué es real y qué no lo es en redes sociales. Es más habitual que sean los famosos los que se conviertan en "las víctimas" de algunas fake news, noticias falsas, sobre su vida personal e incluso profesional. La última que se recuerde fue el supuesto fallecimiento del cantante José Luis Perales, que él mismo llegó a desmentir a través de un vídeo.

En esta ocasión, Twitter ha vuelto a hacer de las suyas y ha sembrado la duda entre algunos de sus seguidores. Ha sido la cuenta @ThisRareLove la que ha publicado una publicación un tanto curiosa. De hecho, asegura que la imagen que sale de Taylor Swift en la portada de su nuevo disco, 1989, fueron tomadas en la playa de Chiclana (Cádiz).

A simple vista podría parecer que es totalmente cierto ya que se ve a la artista sonriendo en una playa, con el mar de fondo, gaviotas volando y un extenso arenal fino y dorado. Junto a la imagen de la portada del nuevo disco de Taylor Swift, el usuario de Twitter ha publicado también una fotografía de la playa de La Barrosa, en el entorno Novo Sancti Petri. Las reacciones no se han hecho esperar sobre la portada del álbum de la estadounidense. Algunos bromean con que se han tomado las imágenes en La Cachucha, en Puerto Real, y otros bromean con que la vieron el otro día.

🚨A close source to the popstar reveals that the pictures for "1989 (Taylor's Version)" were taken in Chiclana, Cádiz! pic.twitter.com/0EaqrIgaRa