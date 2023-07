Playas de Cádiz y monumentos para visitar durante el No Sin Música 2023

Una de las grandes citas musicales del verano en Cádiz es el No Sin Música. Este consagrado festival de la capital gaditana cuenta ya con su novena edición y este año se celebra desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de julio. Tres intensos días en los que la música no dejará de sonar en el muelle gaditano ofreciendo un amplio abanico de conciertos entre los que destaca Vetusta Morla, Dani Fernández, Sidecars y La Casa Azul, entre otros grupos. Si todavía no tienes tu alojamiento te recomendamos algunos de estos apartamentos y hostels en el centro de la ciudad.

Sin lugar a dudas, durante estos días no faltará la música y el baile en el muelle gaditano, el cual vibrará durante los tres días que dure el festival. Más allá de disfrutar del No Sin Música te ofrecemos algunos planes en Cádiz para aprovechar al máximo tu estancia en la capital gaditana en forma de playas y monumentos emblemáticos de la ciudad.

Catedral de Cádiz

Una de las visitas imprescindibles durante tu estancia en Cádiz es la Catedral de Cádiz, situada en la misma plaza que lleva su nombre. Tiene su origen en el siglo XVIII pero se alarga durante los siguientes 116 años, por lo que su estilo arquitectónico es muy variado; presentando un estilo Barroco, Rococó y Neoclásico. En su interior destacan 16 capillas, el Altar Mayor, uno de los órganos más grandes de España y la cripta donde se encuentran enterrados Manuel de Falla y José María Pemán, entre otros tesoros patrimoniales. Para completar tu visita podrás subir a la Torre del Reloj, que cuenta con unas impresionantes vistas de toda la ciudad. Además, podrás disfrutar del ambiente gastronómico en las terrazas que hay en la plaza de la Catedral y de un recorrido por las callejuelas que te llevarán al Mercado de Abastos de Cádiz. Puedes consultar el horario y precio de las entradas en este enlace.

Teatro Romano

Otro de los grandes monumentos que no te puedes perder es el Teatro Romano. Se descubrió en 1980 y data del siglo I a.C. Esta joya histórica es conocida por ser el teatro romano más antiguo de la Península Ibérica y tenía capacidad para 10.000 personas. Su visita es gratuita y cuenta con un Centro de Interpretación del Teatro de Balbo que permite contextualizar, a través de paneles explicativos, imágenes, maquetas y recursos audiovisuales, los restos arqueológicos que se encuentran enclavados en el núcleo urbano de la ciudad gaditana.

La Caleta

No puedes marcharte de Cádiz sin haberte dado un buen chapuzón en La Caleta. Este emblemática playa urbana está a unos minutos del casco histórico de la capital gaditana y es una de las más atractivas de Cádiz. Podrás sentirte Halle Berry por un día al darte un baño entre sus cristalinas aguas. Desde este mágico lugar podrás disfrutar de unos impresionantes atardeceres y también podrás descubrir lugares históricos como el Castillo de Santa Catalina y el Paseo Fernando Quiñones que te conducirá hasta el Castillo de San Sebastián.

Santa María del Mar

Otra de las playas más representativas, además de La Victoria y Cortadura, es Santa María del Mar. Al igual que La Caleta la incluimos entre las playas que merecen una visita mientras dura el No Sin Música ya que se encuentra cerca del muelle gaditano. Este maravillosa playa cuenta con unas vistas impresionantes a la Catedral de Cádiz, dejándote unas imágenes dignas de postal. Además, en esta playa se practica surf, por lo que podrás surcar las olas y disfrutar del mar antes de los conciertos.

Torre Tavira

Otra de las visitas imprescindibles es conocer el punto más alto de la ciudad gaditana. En su interior se encuentra la primera cámara oscura de España y gracias a ella podrás observar el casco antiguo de Cádiz de una manera dinámica y original. Este mirador fue designado torre vigía oficial del Puerto de Cádiz por ser la cota más alta de la ciudad, ya que está a 45 metros sobre el nivel del mar. Se puede visitar con cita previa a través de la web y se recomienda porque el aforo es reducido. En cuanto al precio de la entrada, la tarifa normal es de 7 euros y la reducida es 5,50 euros.

Museo de Cádiz

Si te apasiona la historia y quieres conocer a fondo los orígenes de Cádiz te recomendamos visitar el Museo de Cádiz. La visita es gratuita y comprende un total de ocho salas que te permiten hacer un recorrido por la prehistoria, antigüedad y medievo de la provincia gaditana. Entre sus piezas más destacadas se encuentra la escultura de Trajano y los sarcófagos fenicios, entre otras joyas históricas. Podrás visitarlo de martes a sábado de 09:00 a 21:00 horas y domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas.