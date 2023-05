Faro Camarinal, una ruta desde Bolonia hasta Atlanterra

El entorno de Zahara de los Atunes y Tarifa cuenta con un paraje único con grandes maravillas de la naturaleza para hacer deporte o disfrutar de su espectacular paisaje. Además de sus impresionantes playas como la de Atlanterra o la de Bolonia, también existen numerosas rutas de senderismo por sus alrededores que esconden grandes tesoros. En esta ocasión hablaremos del Faro Camarinal, al que se llega desde el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en la playa de Bolonia.

Desde la antigua ciudad romana de Baelo Claudia podrás dirigirte hasta este punto por una ruta señalizada y que cuenta con carteles informativos. Este sendero no presenta dificultad y puede realizarse con niños. Según informa Europa Sur, la longitud del sendero es de 1,5 km aproximadamente y unos 30 minutos de duración. Desde este lugar podrás comenzar la ruta por la carretera que sube a la sierra de la Plata, donde hay un aparcamiento y una pista de tierra por la que te adentrarás en el frondoso bosque de pinos hasta el faro.

A lo largo del sendero te dejarás llevar por las impresionantes vistas del entorno y un paisaje de ensueño. Además de la propia sierra podrás descubrir el Estrecho de Gibraltar y la costa africana, si la visibilidad del día lo permite. Pero no solo eso, la vegetación del entorno no dejará de impresionarte ya que estarás rodeado de pinares y lentiscos, así como eucaliptos y encinas por determinadas zonas. En este entorno virgen no es de extrañar que durante el camino encuentres animales como cabras o vacas retintas, las cuales suelen aparecer en la playa de Bolonia en alguna ocasión. Además, al estar en el paso migratorio del Estrecho, con suerte incluso podrás avistar aves migratorias.

Según informa este folleto informativo de la Junta de Andalucía, este sendero del Faro Camarinal, que recorre el cabo de Gracia, une Bolonia con otras playas colindantes como la de Atlanterra. El faro Camarinal está declarado Bien de Interés Cultural y en el pasado fue una torre almenara del siglo XVI; construida siguiendo el estilo de aquella época y que hoy hace la función de faro. También se le conoce como Torre de Cabo de Gracia y pertenece al Parque Natural del Estrecho. Este faro está ubicado entre la playa de los Alemanes y la playa del Cañuelo, un paraíso natural escondido ideal para los días de levante y para practicar nudismo.

El Faro Camarinal es uno de los elementos defensivos que forma parte parte de la fortificación de la costa gaditana que muestra la importancia estratégica que tuvo la zona. Estas construcciones defensivas van desde las torres almenaras medievales hasta los búnkeres construidos durante la Segunda Guerra Mundial; que aunque formaban parte de los sistemas defensivos, actualmente están obsoletos. Por el entorno en el que se encuentran aportan gran valor patrimonial y despierta el interés de quienes se animan a descubrir el encanto de la costa de Cádiz.