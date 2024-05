Descubre el fenómeno de las vacas en estas playas de Cádiz que atrae a los más curiosos

Cada verano es inevitable acordarse de la vaca Paquita. Para aquellos que no la recuerden o no sepan de su existencia, la vaca Paquita se hizo famosa en redes sociales e incluso ganó protagonismo en algunos espacios televisivos. A la llegada a la playa de Bolonia, unos turistas que iban en coche se encontraron con esta vaca y no dudaron en preguntarle cómo se llegaba a esta playa gaditana. La sorpresa fue que inesperadamente la vaca hiciera señas hacia la playa Bolonia como si estuviera indicándoles hacia dónde dirigirse. Esto fue grabado por uno de los conductores y rápidamente se viralizó por las redes sociales.

Habías visto a las vacas retintas de Bolonia tumbadas en la playa, pero nunca las habías visto haciendo esto...#vacasconeducacion #razaretinta #Bolonia #paraísoandaluz pic.twitter.com/2GC1j1QrGs — Javier Benitez (@javiebenitez) July 14, 2021

Así fue como la vaca Paquita se hizo famosa, y no solo ella, también todas aquellas que pasean y descansan plácidamente en algunos de los parajes más increíbles de la costa de Cádiz antes de la llegada de los turistas en verano. Estas vacas no solo campan a sus anchas en la Mejor Playa de España 2024, también podrás encontrarte con ellas en playas de Barbate, Tarifa y Zahara de los Atunes.

El Patronato Provincial de Turismo de Cádiz ha compartido unas imágenes en sus redes sociales de estas reses en la playa de Zahara de los Atunes. El autor del vídeo es Nico García Pelayo y, gracias a estas imágenes se puede apreciar la tranquilidad con la que estas vacas disfrutan de estos increíbles parajes naturales donde también los visitantes pasean por la orilla. Sin duda alguna se trata de un espectáculo único que solo pasa en la costa de Cádiz.

La playa de Pajares, en Barbate, es uno de los lugares donde podrás encontrarlas ya que a su alrededor se encuentra la Sierra del Retín. Lo mismo sucede con la playa del Retín, una zona militar cuyo acceso se permite los meses de julio y agosto y que también es un paraje completamente virgen. Aunque la más conocida de todas por las presencia de estas reses es la playa de Bolonia, en Tarifa, un lugar único en el que durante un agradable paseo podrás encontrarte vacas paseando tranquilamente.