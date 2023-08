Alejandro Sanz repite en Concert Music Festival 2023: horario, entradas y cómo llegar

Tras el éxito que se vivió en el primer concierto que ofreció Alejandro Sanz en Concert Music Festival en Chiclana, el artista vuelve a subirse al escenario principal de Sancti Petri este jueves 3 de agosto para cerrar su gira en España. En sus redes sociales, el artista ya ha avisado que se quiere despedir "como os merecéis", animando a su público más fiel a no perderse la última de sus citas.

Con este concierto se cumplirá la segunda fecha programada para esta sexta edición de Concert Music Festival y para esta ocasión, Alejandro Sanz ha adelantado con tono misterioso: "Tengo cositas pero no lo puedo decir". Cabe recordar que en la primera cita de conciertos en Sancti Petri, el artista trajo como invitado a Manuel Turizo. Ahora, con este último concierto de su gira española en Chiclana, Alejandro Sanz ha asegurado que "me quiero despedir de España como os merecéis. Con el agradecimiento del que resurge y se supera porque tiene un motivo superior. Vosotros no tenéis ni idea de lo que significa para mi todo lo que habéis hecho conmigo. Pero yo si sé como explicároslo", ha afirmado.

Para esta ocasión, los fans del artista podrán repasar junto a él sus grandes éxitos como Corazón Partío o Amiga mía, entre otros de sus temas. El espectáculo estará asegurado ya que es la última cita de su gira española y, además, el artista se siente como en casa. Si aún no tienes tu entrada puedes comprarla aquí.

Dónde aparcar en Concert Music Festival 2023 en Chiclana

Una de las grandes comodidades de Concert Music es que hay bastante aparcamiento en sus alrededores. El recinto del festival se encuentra en el Poblado Sancti Patri, que está algo alejado del centro de la ciudad. Por lo que muchas personas optan por usar su vehículo privado para desplazarse.

En la edición de 2022, en la zona había siete bolsas de aparcamiento, contando la ubicada en la rotonda de entrada a Costa Sancti Petri, en la parcela que ocupaba el antiguo cuartel y con capacidad para 410 plazas. Dentro del mismo poblado está la bolsa situada en la calle Hércules, a la entrada de la carretera que da acceso a la península almadrabera y con capacidad para 480 vehículos. En la bolsa anexa al recinto, hay espacio para 445 coches y otro de 60 plazas junto al monumento a Hércules.

También han de contarse las 300 plazas en batería a lo largo de la carretera de acceso al poblado en su margen derecha y las casi 900 plazas -877- del parking habilitado en la antigua pista de karts ubicada en la curva de acceso a la Playa de Lavaculos. Finalmente, en 2019 se añadieron 165 nuevas plazas junto a la carretera, para alcanzar las 2.737 en total. De igual modo, los asistentes con entradas de Palco VIP tienen parking privado incluido en su entrada.

Cómo llegar a Concert Music Festival 2023 en Chiclana

Un año más, la organización facilita la llegada a sus conciertos con autobuses privados desde varios municipios de la provincia de Cádiz. Estos billetes de ida y vuelta se pagan aparte de la entrada. El precio del autobús que ofrece Concert Music Festival oscila entre 16,50 y 21,50 euros dependiendo del punto origen, incluye viajes de ida y vuelta. Para acceder al autobús será imprescindible presentar el billete impreso o en formato digital. Puedes consultar los horarios y los precios del autobús en este enlace.

Además de este servicio de autobús, también puedes ir al concierto en taxi desde Chiclana o desplazarte en el servicio de bus urbano especial CMF2023 con salida desde el Intercambiador Río Iro a las 20:00 horas y vuelta a las 00:30 horas. También tienes bus urbano con parada cercana en el cruce de Sancti Petri en las líneas 8, 11 y 14. El importe del viaje podrá abonarse en el propio autobús en efectivo o tarjeta.

Si vienes desde la zona de Novo Sancti Petri, dispones de un bus litoral con salida a cada media hora desde las 20:30 en el CC Tartessus hasta las 03:30 horas y vuelta desde el recinto cada media hora desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas. El importe del viaje podrá abonarse en el propio autobús en efectivo o tarjeta.

Recuerda llegar con tiempo de antelación para evitar aglomeraciones. También podrás desplazarte en tu coche y aparcar en los alrededores y las zonas de parking destinadas para ello.