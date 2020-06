Vídeo resumen y goles del Huesca-Cádiz

El Cádiz CF logró sobre la bocina un importantísimo empate frente a un rival directo como es el Huesca (1-1), que permanece a siete puntos de los amarillos en la tabla. Álex Fernández, de penalti, igualó en el minuto 96 el tanto inicial de Okazaki para los locales. Así te contamos el partido en directo.

La primera parte no destacó precisamente por su espectacularidad. Dos equipos muy igualados y con más precauciones que atrevimiento en busca del triunfo. La ocasión más clara de este periodo fue para el Cádiz, pero Bodiger no llegó a un centro raso de Lozano que se paseó ante la meta de Álvaro Fernández. La peor noticia para los amarillos antes del descanso fue el cambio prematuro de Marcos Mauro por Juan Cala, que se retiró por precaución tras sufrir molestias físicas. El Huesca-Cádiz, en imágenes.

El partido se abrió tras la reanudación y fue de nuevo el conjunto de Álvaro Cervera el que más cerca estuvo del gol. Lo rozó Jurado de falta directa, pero el larguero impidió que el sanluqueño se estrenara como goleador con la camiseta amarilla. Pero fue el Huesca el que encontró el premio en el 64’, cuando Okazaki aprovechó un balón suelto en el área para poner el 1-0 en el marcador.

El resto del encuentro fue un quiero y no puedo para el Cádiz, incapaz de generar peligro ante la férrea defensa oscense… hasta que, en el último suspiro, Salvi logró ganarle el espacio a Luisinho tras un gran servicio de Pombo y el portugués no tuvo más remedio que derribarle dentro del área. Álex Fernández, con su habitual serenidad, materializó desde los once metros un empate vital para los cadistas en su camino al ascenso.

En esta noticia puede ver en vídeo el resumen del encuentro con las mejores jugadas y los goles de este Huesca-Cádiz, cortesía de La Liga.