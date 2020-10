En vídeo, el gol del Choco Lozano al Real Madrid

El Choco Lozano no olvidará jamás su partido contra el Real Madrid. El catracho fue el autor del tanto que le dio la victoria al Cádiz CF en su visita a Valdebebas. Fue en el minuto 16 cuando el delantero amarillo aprovechó una magnífica asistencia de Negredo para adelantar a los amarillos. Un tanto que puede revisionar en este vídeo y que seguro que quedará guardado en la retina de la afición cadista.

Estado de euforia (0-1)

El Cádiz CF no se cansa de hacer historia. Y la proeza cada vez es mayor. El conjunto amarillo tumbó a domicilio a todo un Real Madrid, a todo un campeón de Liga, a todo un líder. Y lo hizo con toda justicia. Fue superior de cabo a rabo y el marcador se quedó corto tras una excelsa primera parte.

El equipo amarillo bordó lo que mejor sabe hacer, que es anestesiar al rival, al que no dejó maniobrar en ningún momento. No aparecieron Vinicius y compañía y el Real Madrid inquietó poco arriba, estrellado ante el muro amarillo, más afectivo que nunca.

El Cádiz CF firmó su tercera victoria como visitante y con 10 puntos se aupó a los puestos altos de la clasificación. Impensable para un recién ascendido que se mantiene fiel a su filosofía de juego.

Arrancaron mucho mejor los gaditanos, con más energía, como queriendo anunciar que estaba dispuesto a presentar batalla. Y el pequeño se comió al grande en una la primera mitad para el recuerdo. De hecho, el reloj no había llegado al minuto 2 cuando Sergio Ramos evitó al 0-1 al sacar en la línea de gol un remate de Álvaro Negredo tras un error de Toni Kroos. La actitud de los foráneos contrastó con la pasividad de los anfitriones.

En los compases iniciales se jugó a lo que quiso un Cádiz CF valiente, muy serio que enseguida destapó las carencias defensivas del gigante blanco. Un auténtico baño en un cuarto de hora inolvidable. Ordenado, sin dejar un solo resquicio, con transiciones de vértigo y máximo aprovechamiento del error. El aspirante al título de Liga parecía el conjunto de Álvaro Cervera.

Los amarillos empezaron a acumular ocasiones clarísimas como el que no quiere la cosa. Con un pelín más de puntería el partido hubiese quedado finiquitado en el primer tiempo. No hubiese sido exagerado un 0-3 en apenas 15 minutos. Courtois sostuvo a su equipo con meritorias intervenciones ante disparos de Choco Lozano (en el 7) y Juan Cala (en el 14) y entre medias Negredo no atinó con un cabezazo en una buena posición dentro del área.

Tanto avisaron los visitantes que en el 16 llegó el 0-1 fruto de una inercia arrolladora. El gol lo fabricaron entre los dos delanteros. Negredo, en la frontal, sirvió de cabeza a Lozano, que se plantó solo ante Courtois y con sangre fría picó el balón por encima para salvar al portero y marcar su primer gol de la temporada. Una de definición de alta calidad.

La ventaja era corta para los méritos de un Cádiz CF que supo mantener la suficiente templanza para provocar el constante cortocircuito de un Madrid adormecido, volcado arriba y con espacios atrás en los que ahondaron los amarillos. A la media hora Lozano tuvo en el segundo en sus botas pero su flojo disparo lo sacó Courtois.

El descanso irrumpió después de una fantástica primera parte de un Cádiz CF que una vez más funcionó como un bloque, perdonó la vida a su contrincante y se marchó a vestuarios con un 0-1 que se antojaba escaso, y más tras una cantada de Courtois que Lozano no rentabilizó con la puerta vacía. Los merengues sólo asustaron con un testarazo de Varane a la salida de un córner que se escapó cerca de un poste.

Tan mal lo estaba haciendo el Real Madrid que Zinedine Zidane buscó la revolución en la reanudación con cuatro caras nuevas: Militao, Casemiro, Fede Valverde y Asensio. En el Cádiz CF se quedó en la caseta Lozano, con molestias, y entró Malbasic.

La lógica se abrió paso con un equipo blanco obligado a volcarse en ataque. No perdió el orden el cuadro amarillo, pero las llegadas a su área comenzaron a sucederse aunque sin golpeo definitivo.

La muralla amarilla se hizo infranqueable por momentos. Los de casa no podían enlazar más de dos pases y los tiros a puerta era desde fuera del área sin peligro. Un testarazo de Vinicius fuera (en el 67) sí que fue un aviso claro de las intenciones de los locales.

Y además los de Cervera se asomaron en el área contraria, como un cabezazo de Negredo (en el 57) que no encontró puerta. No apareció demasiado porque la prioridad fue la defensa del resultado. El empuje de los blancos metió atrás a los amarillos en una recta final de infarto.

Garrido dio el relevo a un renqueante José Mari con el último cuarto de hora por delante, el decisivo dada la incertidumbre en el marcador. En el 79 marcó Jovic pero el gol fue invalidado por un claro fuera de juego de Benzeme, que le había servido de cabeza.

Los minutos finales coincidieron con las ocasiones más claras para los locales, con un Cádiz CF muy atrás. En el 81, Benzema disparó al larguero y Cervera metió frescura con la presencia de Augusto Fernández y Jairo, este último debutante en Primera División.

Los visitantes aguantaron el tipo y se llevaron tres puntos históricos que son de oro en busca de la permanencia.