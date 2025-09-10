Más de veinte ex jugadores del Cádiz CF son ahora rivales del equipo amarillo en Segunda

Las plantillas de Segunda División quedaron confeccionadas y los equipos ya compiten con los efectivos que tienen hasta el mercado de invierno (el próximo mes de enero) salvo que antes del ecuador de la temporada 2025-26 se hagan con algún jugador que esté libre. El Cádiz CF realizó trece fichajes en el periodo estival aunque no se quedó con todos porque cedió David García e Isaac Obeng.

El conjunto amarillo está compuesto por 25 hombres entrenados por Gaizka Garitano. En la categoría de plata hay otros 21 futbolistas con pasado cadista repartidos entre una docena de escuadras. Algunos estuvieron hace ya unos cuantos años y otros hasta hace bien poco. De hecho, seis jugadores que estaban la pasada campaña 2024-25 en el cuadro gaditano ahora son rivales en LaLiga Hypermotion: Iván Alejo (se marchó a mediados del pasado curso al Apoel de Nicosia pero volvió al balompié español), Carlos Fernández, José Antonio Caro, José Joaquín Matos, Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino. Otros llegaron a pertenecer al club del Nuevo Mirandilla aunque no llegaron a participar en el primer equipo, como Eneko Jauregi, Francisco Pejiño y Fer Niño. Estos dos últimos estuvieron en la cantera cadista.

Entre los ex hay alguna leyenda cadista como es el caso de Salvi, el 16º jugador que acumula más encuentros oficiales (239) en la historia del club. El extremo de Sanlúcar logró dos ascensos y debutó en Segunda y en Primera con el Cádiz CF. El Ceuta, con cinco, es el principal receptor de futbolistas que en su momento formaron parte del cuadro amarillo. Le sigue el Burgos con tres.

Entre los 21 ex jugadores del Cádiz CF cubren todas las posiciones y podrían formar un plantel en Segunda. Están repartidos entre los siguientes doce equipos que compiten con el conjunto gaditano:

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez

Real Valladolid: Iván Alejo

Andorra: Manu Nieto

Mirandés: Carlos Fernández

Castellón: Awer Mabil

Granada: Rubén Alcaraz

Cultural Leonesa: Rubén Sobrino

Unión Deportiva Las Palmas: Caro y Pejiño

Córdoba: Álex Martín y Sergi Guardiola

Málaga: Juanpe y Eneko Jauregi

Burgos: Iván Chapela, Sergio González y Fer Niño

Ceuta: Matos, Manu Sánchez, Yann Bodiger, Manu Vallejo y Salvi.