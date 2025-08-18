El problema económico de Iván Alejo tras salir del Cádiz CF y su nuevo rol en el Valladolid

El mismo fin de semana que Suso cumplió el sueño de jugar en el Cádiz CF, el equipo de su tierra, Iván Alejo lo hizo en el suyo en la jornada inaugural de la temporada 2025-26. Con 30 años, el extremo debutó de manera oficial en el Real Valladolid, el conjunto de su ciudad natal del que salió cuando estaba en categorías inferiores y al que ha regresado tras lustros después para jugar en el primer equipo.

La vida de Iván Alejo dio más un giro en los últimos meses cuando puso fin a su estancia de cinco temporadas y media en el Cádiz CF, con el que jugó 163 partidos oficiales, ascendió a Primera y descendió a Segunda. A mitad de la pasada campaña 2024-25, salió cedido al Apoel de Nicosia pero sin billete de vuelta porque la operación incluía una opción de compra obligatoria por parte del club chipriota.

Una finalizado el curso y tras ser a todos los efectos futbolista del Apoel, Iván Alejo logró la carta de libertad tras sufrir problemas para cobrar su salario. Volvió a España para firmar por el Real Valladolid, con el que debutó con una clara victoria (3-0) sobre el Ceuta.

Alejo fue titular en su estreno pero no ocupó plaza de extremo sino de lateral derecho. El tiempo dirá si será su nueva posición o se debió a un hecho puntual. La cuestión es que ya ejerce de blanquivioleta con el objetivo del ascenso.

Tras ese primer encuentro con el equipo de su tierra, el ex del Cádiz CF contó en la Ser lo que pasó en su corta etapa en el equipo chipriota. "Prefiero olvidar mi paso por el Apoel de Nicosia porque no acabó demasiado bien", aseguró antes de explicarse: "Estuve cinco meses y sólo me pagaron uno y medio". Después de lo que le sucedió, destacó el papel que juega LaLiga para que los clubes españoles cumplan sus obligaciones con los jugadores.

"Se critica mucho a Tebas, pero el control económico de LaLiga hace que los futbolistas cobremos a tiempo y no tengamos problemas de pago. Eso es una bendición y tenemos un fútbol maravilloso en España", manifestó Alejo, contento por volver al balompié nacional y feliz por su debut con el Real Valladolid.