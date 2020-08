Las valoraciones de Cervera tras el primer amistoso del Cádiz CF

El entrenador Álvaro Cervera analizó el duelo del Cádiz CF ante el Real Betis Balompié (derrota por 1-0) al término del encuentro en el Marbella Football Center, exponiendo sus impresiones tras el estreno de los suyos contra un adversario al que también verá las caras en la competición liguera. Era la primera aparición pública del entrenador después de un partido desde que finalizó la pasada temporada.

Cervera realizó en primer lugar el siguiente desarrollo de lo sucedido en el terreno de juego. "Hemos jugado un partido ante un equipo de Primera, contra jugadores que llevan años en Primera. Hemos aguantado bien, pero nos ha costado igualarlos", especificando que "se ha jugado más en nuestro campo, pero no estamos descontentos". "Es la primera vez que jugamos nosotros con jugadores nuevos. No nos gusta perder, pero se sacan conclusiones positivas y negativas", explicó.

La frescura bética tuvo influencia en el choque, según apuntó el técnico cadista. "Han sacado mucho de refresco, nosotros no teníamos tanto. Cuando los equipos están cansados, para ganar el partido piensas que alguna puedes tener, y alguna hemos tenido. Lo malo es perder así en una falta, pero lo que hacemos ahora es sacar conclusiones. Hemos sacado algunas buenas y algunas malas. Las malas tienen que aparecer para poder evitarlas".

Cervera admitió igualmente que se trata de una pretemporada muy diferente. "Esto es muy raro, muy feo todo, no hay público, no hay ánimo. Ya nos hemos concienciado de que es así, no le podemos poner pegas. Es todo muy desangelado".

Por parte del preparador del conjunto gaditano sigue existiendo mucha desolación por ver al equipo tanto lejos de sus seguidores, lo que está afectando al balompié de forma generalizada. Todo ello porque el Cádiz es más Cádiz si tiene a su masa social detrás. Históricamente ha sido así y eso lo sabe Cervera. Pero el técnico lo que tiene al alcance de su mano es dar forma al mejor equipo posible -aún en construcción- para competir con un mínimo de garantías para aspirar a la permanencia en Primera.