Del trivote al cambio de sistema

La utilización de un trivote como fórmula para mostrar solidez defensiva es una de las preferencias de Álvaro Cervera desde siempre. De hecho, da la sensación de que los mejores resultados se han obtenido plagando la zona ancha, con tres hombres en el centro del campo. “El equipo ha sacado los mejores resultados con un trivote, dos bandas rápidas, no complicándose ni perdiendo balones…”, resume el técnico, que contempla, pues el trivote como una opción muy real para Tenerife. Eso sí, aclara que “esta temporada también tenemos a otro tipo de jugadores como Aketxe o Perea que te dan más con el balón”.

Otra posibilidad, que el entrenador no descarta, es un cambio de sistema. Las circunstancias obligan. Álvaro García ya no está, Salvi no termina de ser el Salvi de siempre y Manu Vallejo es otro tipo de futbolista. “Es verdad, y nos hemos planteado cambiar el sistema y no empeñarnos en jugar a lo mismo con otros jugadores. Lo que pasa es que eso no es decir vamos a salir y punto, hay que trabajarlo y ellos deben estar convencidos. Esta temporada no somos tan buenos defensivamente ni tan rápidos en ataque, y eso es el déficit, la transición defensa-ataque nos cuesta”.

El rendimiento del extremo sanluqueño merece mención aparte. Lejos de su mejor momento, al menos observa un cambio en la actitud, la intención. “Hubo un momento que Salvi estaba triste, ahora pone lo que hay que poner, luego con el balón hay días que le cuesta más o menos, pero eso no me preocupa porque está activo”.