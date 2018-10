A vueltas con el trivote como remedio a los males

La posibilidad de volver a utilizar en Almendralejo un trivote no la descarta Cervera, aunque matiza que “se puede atacar bien con tres mediocentros y defender bien con un mediapunta”. Para ser más gráfico si cabe invita a la reflexión al comentar que “por poner tres delanteros centro no voy a atacar más”.

Garrido, ya recuperado, sigue sin debutar esta temporada y llama la atención tratándose de un futbolista clave en sus esquemas las últimas dos campañas. “El problema es a quién quitas. ¿A Álex, a José Mari?", se pregunta.

Precisamente sobre el roteño insiste en que no lo ve mal: “No veo que José Mari no esté en su mejor momento. No veo que no sea el mejor. Desde fuera se ve como espectador pero como entrenador me lo hace casi todo. Lo que falla José Mari entra dentro de lo que un mediocentro puede fallar. Lo que le pido en el campo lo sigue haciendo. Igual no como antes, porque puede ser que antes brillara por encima. Es cierto que hemos visto a un mejor José Mari.