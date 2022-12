Todos los delanteros del Cádiz CF acaban contrato en seis meses: la reconstrucción del ataque

El Cádiz CF volverá a la competición oficial el próximo 30 de diciembre con el duelo andaluz frente al Almería con el que retomará la incesante pelea por la permanencia en Primera División.

El conjunto amarillo regresará al terreno de juego varios días antes de la apertura de un mercado de invierno que a priori deparará novedades. Llegará un lateral derecho (se espera el regreso de Raúl Parra) y es posible que también un mediocentro y un delantero, sin descartar otras opciones si surgen oportunidades para reforzar la plantilla.

Pero en el club van más allá del mercado de invierno y más allá de esta misma temporada 2022/23. Y es que cuando finalice el presente curso el próximo 30 de junio, en principio el Cádiz CF no tendrá delanteros. Todos los puntas finalizan contrato ese día de cierre de campaña. El único con un vínculo más duradero es Rubén Sobrino (hasta 2024), aunque está considerado más un futbolista de banda que un delantero.

Coinciden en el tiempo la expiración de los contratos de Anthony 'Choco' Lozano, Lucas Pérez, Álvaro Negredo y Álvaro Giménez. Eso supone que el club está abocado a poner en marcha un plan para la reconstrucción de la delantera con vistas a las siguientes campañas.

El horizonte es un plantel sin delanteros en algo más de seis meses. En el club son conscientes de la situación, aunque reina la tranquilidad porque disponen de margen suficiente para organizar el ataque y tienen la oportunidad de reconstruir el ataque sin las ataduras de los últimos años, como por ejemplo el caso de Álvaro Giménez.

La duda es si alguno de los arietes que acaba contrato continuará de amarillo el próximo ejercicio. Lucas Pérez (34 años) aprieta para salir ya en enero y aunque llegue a quedarse hasta final de curso no parece que vaya a seguir pese a que el Cádiz CF le ha llegado a ofrecer la renovación. Su idea es firmar por el Deportivo, el conjunto de su ciudad natal (La Coruña).

Álvaro Giménez (31 años) tampoco continuará salvo un giro inesperado en los próximos meses. Apenas juega y aún no está descartado del todo que pueda salir en enero. En el Cádiz CF no cuenta con el ilicitano, a quien no le han ofrecido la renovación que sí tiene sobre la mesa Choco Lozano (29 años).

El futuro del hondureño es una incógnita. No ha aceptado la oferta que le ha realizado la entidad cadista para extender su contrato, aunque aún hay posibilidades de que se produzca un acuerdo.

En el caso de Negredo (37 años), el Cádiz CF dejará que sea el veterano delantero quien decida si quiere seguir un año más.

En el club exploran las opciones que puede ofrecer el mercado de invierno para ir a la caza de algún delantero que tenga la opción de quedarse la próxima temporada. La dirección deportiva estudia además la situación de los arietes que terminan contrato en otros equipos el próximo 30 de junio y que por tanto puedan aterrizar gratis al Cádiz CF el curso venidero.