Luis Alberto quiere salir de la Lazio y siempre soñó con jugar en el Cádiz CF

El mercado de invierno puede deparar sorpresas. O no. Nunca se sabe lo que puede suceder. En el Cádiz CF trabajan en la sombra con la idea de reforzar la plantilla su surge alguna oportunidad interesante.

Y puede haber una ocasión no sólo para el Cádiz CF sino para los equipos que estén dispuestos a aprovechar la posible marcha de Luis Alberto de la Lazio.

Y es que el gaditano nacido hace 30 años en San José del Valle quiere salir de su actual conjunto por desacuerdos con su entrenador, Maurizio Sarri, según informa Relevo.

El equipo que toma posiciones desde el primer momento para intentar hacerse con Luis Alberto es el Valencia, aunque su elevada ficha (3 millones de euros por temporada más primas) complica la operación. El medio de vocación ofensiva tiene contrato con la escuadra romana hasta el 30 de junio de 2025.

¿Tiene posibilidades el Cádiz CF de contar con los servicios del futbolista? Por potencial económico sería casi imposible, pero hay otros factores que pueden entrar en escena.

Luis Alberto ha dicho en más de una ocasión que le gustaría jugar en el Cádiz CF, el equipo de referencia en su provincia de nacimiento. Pero una cosa es su deseo, otra es que pueda hacerse realidad y otra más es cuándo sería el momento de vestir de amarillo llegado el caso.

Luis Alberto se formó en las categorías inferiores del Sevilla, con el que llegó a debutar en el primer equipo, aunque su carrera continuó por otros destinos: filial del Barcelona, Liverpool, Málaga, Deportivo y Lazio, en el que se asentó hasta el punto de recorrer en la actualidad su séptimo curso consecutivo.

Esta temporada no está teniendo el mismo protagonismo que en las anteriores y no sería extraño que pidiese salir en el mercado de invierno para regresar a la Liga española. ¿Ayudar al Cádiz CF al objetivo de la permanencia? Si es por sentimiento, no sería descabellado pensar en su aterrizaje, pero hay otras variables que hay que tener en cuenta. Una es que entre la prioridades del club no figura la llegada de un medio o trescuartista. Otra cosa es que haya una oportunidad real si todas las partes caminan en la misma dirección. Es un futbolista que aportaría mucha calidad.