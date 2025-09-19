El técnico del Málaga resalta el aspecto más peligroso del Cádiz CF

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, ofreció el viernes 19 de septiembre la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF de la sexta jornada de Liga que se disputa el domingo 21 en La Rosaleda.

"Maneja muy bien los diferentes contextos de los partidos, habiendo terminando encuentros en la última jugada", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien insistió en resaltar la dificultad de enfrentarse al conjunto gaditano porque "contra la Real Sociedad B, recibió tres goles y fue capaz de empatar el encuentro". Pellicer fue en su día jugador del Cádiz CF.

El preparador del conjunto malagueño abundó en las grandes cualidades del Cádiz CF y dijo que "a pesar de las dudas de jugadores que puedan tener, hay que estar muy atentos. Querrán hacer un partido largo, sabiendo que el Málaga quiere dominar jugando en casa".

Pellicer resaltó destacó sobre el equipo dirigido por Gaizka Garitano que "ha tenido un inicio muy bueno, siendo muy solidario y marcando diferencias en las áreas".

"Lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos, como en la pretemporada, o contra el Eibar, el Sanse o el Granada en la primera parte. Va a ser un partido contra uno de los mejores rivales de la categoría", subrayó Pellicer.

Sobre la larga lista de lesionados, a la que se ha sumado el delantero Adrián Niño con unas molestias en un tobillo que le hace ser duda, explicó que "no se trata de que haya venido una plaga de lesiones", pero que esta circunstancia les "aleja" de lo que quieren pero que, "ante las adversidades, hay que encontrar soluciones".

"Cualquier equipo del mundo tendría problemas y pedimos un poco de empatía. Queremos ser ambiciosos, pero la situación es la que es. Tenemos que ser muy cautos, encontrar soluciones y dar un paso adelante. Son situaciones de mala fortuna, pero nos está golpeando", afirmó.

"Tenemos que focalizarnos los noventa minutos. Si nos dispersamos un poco, somos un equipo muy normalito. El equipo, en estas cinco jornadas, siempre ha estado en el partido, con momentos mejores y peores. Tenemos que ser determinantes en las áreas, un aspecto en el que el Cádiz CF sí está siendo fuerte", reiteró.

El técnico malaguista desveló que "el domingo va a haber sorpresas" y destacó que "la importancia de que todos los jugadores estén preparados" y añadió que el centrocampista serbio Darko Brasanac "va a ir a más" y que le dio al equipo "buenos minutos en Huesca (1-0), siendo quien ganaba las segundas jugadas, aunque costara estar más juntos. Ha hecho una muy buena semana".

"Dorrio está dando pasos hacia adelante y no aseguro que él y Dani Sánchez estén al cien por cien el domingo. No pueden pasar de cero a cien y ser los mejores de golpe. Seguramente nos van a ayudar en el transcurso del partido", explicó sobre la evolución de estos dos futbolistas.