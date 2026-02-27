Al técnico del Cádiz CF le preocupa una cosa que no es su puesto

La mala racha que sufre el Cádiz CF desde el arranque de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion pone a Gaizka Garitano en la tesitura más complicada desde su aterrizaje en el conjunto amarillo como él mismo sabe mejor que nadie. Sin embargo, aseguró que no está preocupado por su situación en la rueda de prensa que ofrecó el viernes en la previa del encuentro contra el Eibar correspondiente a la 28ª jornada que se disputa en el Estadio Municipal de Ipurua el domingo 1 de marzo (21:00 horas).

El entrenador fue preguntado por su situación y se mostró muy seguro en su respuesta, sin temor a perder su puesto y con la convicción de que el equipo va a salir adelante. Habló desde el extenso recorrido que acumula en el mundo del balompié.

"No me da miedo el fútbol, llevo mucho tiempo en esto, he pasado momentos buenísimos, malísimos, he sido destituido, he estado muchas veces a punto de ser destituido, otras veces he ganado cosas, he ascendido...", explicó Garitano sobre su trayectoria en la que ha vivido de todo en el complejo mundo de los banquillos.

El técnico convive con las etapas buenas y también con las que no lo son como la de ahora. "Sé manejar este tipo de situaciones", subrayó Garitano antes de señalar que "tengo experiencia suficiente". Es más, dijo que "confío plenamente en los chavales, en la gente del club que me respalda y es la que manda".

El entrenador remarcó que "no estoy preocupado por mí sino por el Cádiz CF, por que le vaya bien y por ganar partidos, por que la gente esté contenta". Indicó que "mi puesto no es la máxima preocupación sino llegar a la mañana a El Rosal a currar, a preparar los partidos, a animar a los jugadores". Añadió que "a veces te va mejor y otras peor, y el de ahora es un momento delicado aunque estoy convenido de que lo vamos a sacar como lo hemos hecho otras veces".