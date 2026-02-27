El entrenador del Cádiz CF: "No estamos tan lejos de ganar"

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 27 de febrero sus impresiones previas al encuentro contra el Eibar que se disputa el domingo 1 de marzo (21:00 horas) en el Estadio Municipal de Ipurua. Las dos escuadras afrontan la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion empatadas a 35 puntos y con la necesidad de ganar, sobre todo en el caso de la amarilla, inmersa en una crisis generada tras un balance de cinco derrotas y un empate en un pésimo comienzo de la segunda vuelta.

El técnico se refirió en primer lugar al desarrollo de la semana después del varapalo en casa frente a la Real Sociedad B (0-2). Después del bajón anímico que supuso ese revés como local, aseguró que el equipo está preparado para encarar un nuevo compromiso con la máxima ambición. Así, comentó que "tuvimos una derrota dura pero ya estamos llenos de ánimo". Expuso que "nos hemos armado de ilusión y valor para ir a Eibar a ganar el partido". Aunque la dinámica no es buena en los últimos tiempos, el objetivo es el triunfo. "Tenemos confianza plena pese al bache de resultados".

El preparador cadista habló en clave positiva. Se mostró optimista pese a la mala racha. Subrayó que "seguimos creyendo en lo que estamos haciendo" y apuntó algo más. A su juicio, el equipo "ha demostrado sobradamente que puede ganar partidos". De hecho, "no estamos tan lejos de ganar", afirmó Garitano. Eso sí, dijo que "hay detalles que se pueden mejorar para buscar que caigan las cosas a favor".

El Cádiz CF visita a un contrincante que el técnico conoce muy bien, al que entrenó cinco temporadas divididas en dos etapas. Es consciente de la dificultad del partido pero también de las posibilidades de su equipo. Recalcó que "no somos menos que el rival" y recordó que "tenemos los mismos puntos".

El Eibar es el equipo "que más puntos lleva en casa" y en opinión de Garitano Ipurua "es el mejor escenario para poder intentar ganar". Del cuadro guipuzcoano explicó que "tácticamente tiene muchas variantes y su fuerte está en los últimos minutos con el ambiente de Ipurua". Si hay algo que sabe de sobra es cómo aprieta la hinchada eibarresa en apoyo de su equipo.