El delantero en forma que amenaza al Cádiz CF

El Cádiz CF está sufriendo el acierto de jugadores que andan finos en el remate durante el desarrollo de la temporada 2025-26. Los máximos goleadores de LaLiga Hypermotion están hurgando en la herida de un conjunto amarillo que ha visto perforada su portería por Sergio Arribas (Almería), Andrés Martín (Racing de Santander), Jonathan Dubasin (Sporting de Gijón), Gorka Carrera (Real Sociedad B), Adrián Embarba (Almería), David González (Burgos)...

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se cita con el Eibar en el choque de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion que se dirime en Ipurua la noche del domingo 1 de marzo (desde las 21:00 horas). En el cuadro armero milita un delantero que amenaza la portería defendida por Víctor Aznar. Otro hueso duro de roer en un momento complicado del curso.

Javier Martón está recorriendo la mejor campaña de su carrera, convertido en el referente ofensivo de su equipo. Es de largo el máximo anotador con nueve goles (siete en el torneo liguero más dos que realizó en la Copa del Rey) y emerge como la principal amenaza para un Cádiz CF que en las últimas semanas ha extraviado la consistencia que le llevó a terminar la primera vuelta en la sexta posición.

Los gaditanos está obligados a extremar las precauciones en defensa para tener opciones de conseguir su primera victoria de la segunda vuelta. Eso incluye la estrecha vigilancia sobre Martón, motor de la remontada del Eibar ante el Racing de Santander hace un par de semanas. Con 0-1 en el luminoso, el delantero saltó al césped en el minuto 65 y en el 71 firmó el tanto del empate antes de que su compañero anotase el tanto del triunfo (2-1) en el tiempo de prolongación.

El Eibar venció al líder del campeonato y demostró su fortaleza como local. En el Cádiz CF toman buena nota de lo que le espera este fin de semana en Ipurua. En el vestuario del equipo amarillo son conscientes de que deben estar muy despiertos para poder tener opciones de éxito frente a un rival que aprieta de lo lindo con el apoyo de su hinchada.