Lo que se juega el Cádiz CF en Eibar: una final antes de tiempo

Pocos podían imaginar hace poco más de un mes que el partido contra el Eibar en Ipurua de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion iba a adquirir la relevancia para un Cádiz CF atenazado en un estado de depresión fruto de un pésimo recorrido en el comienzo de la segunda vuelta. Es el colista de ese segundo tramo de la temporada 2025-26 con un solo punto de 18. Cinco derrotas y un empate dibujan un horizonte que se ha ido nublando en las últimas fechas y abocan a un repentino reseteo para tratar de contener la caída libre.

El conjunto amarillo tocó fondo con el varapalo (0-2) en el Nuevo Mirandilla frente a la Real Sociedad B, otro adversario de la zona trasera que tomó impulso como ya lo hicieron semanas atrás Albacete, Granada y Huesca.

El enorme revés contra la escuadra donostiarra encendió todas las alarmas si es que aún quedaba alguna sin estar activada. Crisis total. Minutos después del pitido final, comparecieron ante la prensa los capitanes y no ocultaron que "estamos hundidos". Álex Fernández y Suso reconocieron la dura realidad, se mostraron comprensivos con el enfado de la afición y subrayaron la necesidad de reaccionar de manera inmediata.

No escondieron la importancia que tiene la visita al terreno del Eibar programada para la noche del domingo 1 de marzo. "En una semana nos jugamos no meternos abajo de lleno". Asi de crudo lo puso Álex y así de importante por tanto es la cita con el cuadro eibarrés, con el que el Cádiz CF está empatado a 35 puntos en la clasificación.

El encuentro es una especie de final aunque el término pueda parecer exagerado. Una victoria detendría el hundimient y llevaría algo de calma a un vestuario invadido por las dudas, pero una derrota, una más, podría acercar aún más a los gaditanos a la zona de descenso, de la que se hallan a seis puntos que pueden ser menos si no acompañan los resultados durante el fin de semana. El conjunto amarillo parte desde la 12ª posición, pero puede bajar hasta la 15ª en el supuesto menos favorable.

El duelo que se dirime en el municipio guipuzcoano es de una trascedencia que admite poca discusión. Se la juega el Cádiz CF y también su entrenador. Gaizka Garitano es consciente de que su situación es complicada con esa secuencia negativa que ha llevado al equipo de ocupar plaza de fase de ascenso a aproximarse a la parte baja y coquetear con el descenso. Un nuevo tropezón podría hacer peligrar su puesto en el banquillo.