Álex y Suso no ocultan la situación del Cádiz CF: "Estamos hundidos"

Los jugadores Álex y Suso comparecieron tras el partido para analizar la delicada situación que atraviesa el equipo. Dos jugadores de peso dentro de la plantilla del Cádiz CF que dieron la cara en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla.

Álex fue claro desde el inicio: "Estamos bastante mal, hundidos. Eso significa que nos duele". El madrileño reconoció que las palabras ya no cambian la realidad. "Nada de lo que podamos decir va a cambiar nada, esto se trata de resultados. En una semana nos jugamos no meternos abajo de lleno".

Pese a la dinámica negativa, defendió la implicación del vestuario: "Es un grupo honesto y honrado, pero no nos están acompañando los resultados".

También se refirió al malestar de la afición después de varias jornadas sin ganar y dejando malas sensaciones. "Tenemos que asumir lo que nos dice la gente, siempre con educación. Más que hablar, les hemos escuchado. Están enfadadísimos y es normal. Llevamos varias semanas sin ganar y no estamos a la altura". El jugador pidió reacción inmediata: "Hay que empezar desde ya. Estas seis jornadas han sido pésimas en resultados. Es un grupo sanísimo, con mucho fútbol, pero hay que encontrar resultados ya". remata el centrocampista del Cádiz CF.

Por su parte, Suso incidió en la pérdida de confianza que genera la falta de victorias: "Cuando no ganas, falta de todo. Lo que hacíamos antes nos valía y ahora no. Estamos más débiles y no nos da". En ese sentido, apeló al carácter del equipo: "Ahora es cuando más personalidad, ganas y ambición hay que tener. Es trabajo de todos, desde el primero al último".

El propio Suso, que regresaba tras un periodo de inactividad, habló sobre su situación personal: "He estado mucho tiempo parado, tengo que acumular minutos y partidos". A nivel colectivo insistió en la necesidad de mejorar en todos los aspectos: "Ahora mismo nos falta de todo. Ambición, personalidad… Cuando se pierde faltan muchas cosas".

Álex retomó la palabra para abordar su rol secundario dentro del Cádiz CF. "Cualquiera que está fuera quiere jugar. Soy un jugador de club y estoy feliz aquí. Este año tengo un rol secundario y toca empujar. Estaré preparado para cuando llegue el momento y, si no me toca, ayudaré a los que más lo necesiten".

Para cerrar, el madrileño explicó que tras una derrota lo más prudente es rebajar pulsaciones antes de analizar en profundidad la situación: "Después de perder lo mejor es bajar todo. Mañana hablaremos y analizaremos la racha para tratar de mejorarla. Hemos hablado pinceladas, pero no nos está dando con lo que hacemos. Si queremos conseguir una permanencia tranquila, tenemos que cambiar cosas".