Garitano desvela un escándalo arbitral en el Cádiz CF - Real Sociedad B: "No es legal"

El Cádiz CF se ha adentrado en una espral negativa de resultados que le ha conducido de la contienda por el ascenso (sexto clasificado al final de la primera vuelta) a la pelea por la permanencia (12º después de seis capítulos de la segunda parte del campeonato).

El equipo amarillo está inmerso en una crisis pero además hay "pequeños detalles" que a juicio del entrenador, Gaizka Garitano, también influyen en la no consecución de marcadores positivos en los últimos tiempos.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Eibar de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion, el preparador cadista se quejó de dos situaciones que se dieron en el reciente envite contra la Real Sociedad B, una especialmente grave que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

José Antonio de la Rosa fue amonestado por el colegiado y esa cartulina, la quinta que vio el onubense en la presente temporada 2025-26, acarrea suspensión y por tanto se pierde la cita que se dirime en Ipurua.

Garitano no se mordió la lengua cuatro días después de ese partido y lo hizo sin que nadie le preguntase por el arbitraje: "No se entiende que De la Rosa esté sancionado por simular cuando le dan una patada en una acción. Fue una falta clarísima. Sin embargo, el árbitro "puso que es una simulación y fue casi a amenazar al jugador, a recriminarle que se había tirado cuando no se había tirado". Salvo que le anulen esa tarjeta a última hora, el extremo no puede formar parte de la expedición.

Pero lo más escandaloso fue lo que contó el entrenador del Cádiz CF sobre el gol anulado a Jorge Moreno en los instantes inciales del duelo ante el filial donostiarra. La jugada presentaba dos dudas: posible falta del zaguero cadista sobre el portero y posible fuera de juego.

Según Garitano, el tanto estuvo en revisión por la posibilidad de que Jorge Moreno estuviese en fuera de juego y no por falta que ya había sido descartada, pero al final el gol fue anulado por falta y nor fuera de juego.

El técnico no se entiende "que el cuarto árbitro nos esté comunado que el gol es legal y simplemente se está revisando si hay fuera de juego. Durante tres minutos me dijeron que estaba descartada la falta, que sólo se estaba revisando si había fuera de juego y cuando nos dicen que es gol legal resulta que llaman al árbitro". Para Garitano, "eso sos defectos de forma, no errores. Todos nos equivocamos, yo el primero, los árbitros pero lo que no se pueden entender son los defectos de forma, no es legal lo que se hizo. Esos pequeños detalles detalles también cuentan".