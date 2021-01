El técnico advierte de la rapidez del Levante

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo ante el Levante de este martes, donde ha expuesto la situación del equipo a efectos clasificatorios y en lo individual por las numerosas bajas que arrastra para el compromiso que dará por concluida la primera vuelta de la Liga.

Precisamente las ausencias fue el primer punto de partida, una vez que se ha conocido que el último jugador que dio positivo es Pacha Espino. "Tenemos varias bajas. Tendremos que hacernos test antes de salir al campo y esperemos que salga todo bien. Las bajas son las conocidas. La resaca de la Copa no me ha dejado ninguna buena reflexión ni buen detalle. Mañana es LaLiga, es otra cosa, y espero que sea diferente a lo que vimos en Montilivi", ha reflexionado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

Entrando en materia sobre las bajas, el entrenador se detuvo en la lesión de Akapo. "Si la lesión se va a alargar, no es normal que nos quedemos con un lateral derecho. Le están haciendo pruebas. No podemos tirar hasta el final de liga con un lateral derecho y un lateral izquierdo, ya es el club quien tomará la decisión. Quedarnos con un solo lateral no sería lógico", lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de tener que firmar a un zaguero para cada lado.

En cuanto al rival que este martes llega al Ramón de Carranza, Cervera ha puntualizado lo siguiente: "El Levante es un equipo muy atrevido, muy rápido, con dos delanteros que también son muy rápidos, pongan a quien ponga. La rapidez y la osadía para generar peligro es lo que más me preocupa del Levante", ha advertido.

Ha sido inevitable recalcar la resaca del partido de Copa del Rey que acabó con la aventura amarilla en el campo del Girona. "En el fútbol todo afecta porque todo queda en la cabeza y el recuerdo, a mí no se me ha pasado porque no me gustó nada. Espero que mañana sea diferente porque es una competición diferente y porque todos nos hemos dado cuenta que ese no es el camino. Me seguiré acordando de este partido igual que me acuerdo de otros.

Ha tenido palabras para Salvi, ya recuperado del Covid y que lleva algunos días entrenando junto al grueso del grupo. "Salvi está disponible, lleva pocos entrenamientos después de haber estado parado tanto tiempo, pero, conociéndolo, podría echar una mano en caso de que el equipo necesitara su ayuda en un momento dado".

Para acabar, Cervera ha realizado un balance favorable de lo acontecido en la primera vuelta de la competición. "El equipo ha entendido la situación desde el primer momento, todos hemos entendido lo que es la Primera División y lo que hay que hacer para sumar puntos. Yo doy la idea y los jugadores la llevan a cabo. Hay jugadores que se han puesto al trabajo para hacer lo que el equipo necesita. Son los jugadores los que tienen una nota alta en esta primera vuelta".