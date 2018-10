El técnico del Nástic habla de "entrar bien en el partido"

El entrenador del Nástic Tarragona, José Antonio Gordillo, señaló que “los dos equipos no hemos comenzado bien la temporada y necesitamos la victoria para coger buenas sensaciones y salir de la zona peligrosa”. El técnico prevé un encuentro disputado en el que el Cádiz CF “tiene la ventaja de jugar en su campo delante de su público, que siempre ayuda, y nosotros tenemos que ir a hacer un partido completo en busca de los tres puntos”.

Una de las claves del envite, vaticinó Gordillo, “radica en entrar bien en el partido, ponérselo difícil al rival y aprovechar nuestras opciones para que no se adelanten en el marcador y poder llevarnos el triunfo”. El técnico del conjunto catalán se refirió a su homólogo en el Cádiz CF como un entrenador “con experiencia en la categoría, sabe de qué va esto y sabe sacar rendimiento a sus equipos”.

Gordillo agregó que Álvaro Cervera “lleva tiempo con una idea y un equipo reconocible. El Cádiz CF no está teniendo ahora buenos resultados pero sí tiene buenos jugadores. No va a ser nada fácil el partido pero explotaremos nuestras posibilidades. Para ello debemos hacerlo bien”. Gordillo, natural de Morón de la Frontera (Sevilla), no ocultó que “me gusta ir a Cádiz y a ese estadio, me gusta el ambiente que hay allí”.