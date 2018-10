"Siempre que no se gana el entrenador está cuestionado"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no ocultó que vive un momento complicado en una rueda de prensa con dosis de tensión. "Siempre que no se gane el entrenador va a estar cuestionado haga lo que haga. Se le cuestiona o no según los resultados, sin hacer balance anterior y posterior sólo se mira el resultado", indicó Cervera en la comparecencia del viernes.

El preparado del Cádiz CF se mostró molesto con las informaciones sobre la cena de trabajo que mantuvo con el presidente, Manuel Vizcaíno, y el director deportivo, Óscar Arias, entre otros. "Con el presidente como y ceno bastantes veces y parece que la importante es ésta.

El técnico dijo que "ahora hay más preocupación porque no se gana. Hablamos de fútbol como siempre. Es normal reunirme con el director deportivo, lo hago todos los días, y como con el presidente de manera habitual. Si alguien le quiere buscar anormalidad porque el equipo no gana... Estoy preocupado porque soy el entrenador y no gano. También el presidente".

Cervera recalcó que "no estoy cansado" en un momento de tensión. "Si se le quiere dar veracidad a lo que diga un grupo de aficionados... La gente dice más cosas que no son esas y no me preguntan por eso". Y es que "siempre hay gente para todo, hay gente que el equipo no le gustaba cuando ganábamos".

Añadió que "siempre en un equipo hay dudosos, al decir dudoso es que no está contenta porque no juega. Tengo 25 más tres porteros y juegan once. Se quedan 17 que no juegan".