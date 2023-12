El sufrimiento de los aficionados del Cádiz CF en Aranda de Duero

Parecía que era el día propicio para que el Cádiz CF y su afición disfrutasen por fin del dulce sabor de la victoria. Pero no hay manera. El equipo amarillo no le gana a nadie ahora mismo más allá de la categoría en la que milite el rival de turno.

Las pésimas condiciones del césped cercenaron las posibilidades del Cádiz CF en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. No pudo ni con la entusiasta Arandina (2-1) ni con el lodazal de un campo que no era apto para la práctica del fútbol.

Los pocos aficionados cadistas que asistieron al Municipal Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero lo hicieron con la esperanza de ver ganar a su equipo. No tardaron en darse cuenta de que no se iba a poder ver un buen espectáculo en un terreno de juego en pésimo estado.

Vibró más la mayoritaria hinchada arandina que la minoritaria parroquia cadista. Entre los presentes, ejerció de anfitriona la peña Morcilla amarilla, enclavada en Burgos y formada por seguidores del cuadro gaditano que aprovecharon la cercanía para desplazarse hasta el municipio localizado en esa provincia.

El Cádiz CF no caminó solo una vez más pero no pudo brindar un triunfo a sus incondicionales que apoyaron 'in situ' en una tarde noche desapacible que acabó con la amargura de la derrota. Habrá que esperar a la siguiente cita para ver si el Cádiz CF es capaz de ganar. Ante el Osasuna tendrá una nueva oportunidad en un duelo mucho más importante que el de la Copa del Rey.